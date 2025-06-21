Как известно, сразу две партии — "Латвия на первом месте" и "Суверенная власть" — оспорили в окружном административном суде итоги выборов, ссылаясь на возможные грубейшие нарушения при подсчете голосов.

Человечная, но без людей

Однако возможные судебные тяжбы ничуть не смутили тех, кто взял на себя инициативу по формированию правящей коалиции. Напомним, власть в новой Рижской думе решили поделить четыре из 7 политических сил, избранных в столичный муниципалитет — "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и Объединенный список.

Им удалось в рекордно короткие сроки договориться как о создании самой коалиции, в которой будет 34 депутата из 60 (весьма стабильное большинство), так и о распределении сфер влияния и должностей в думских структурах. Иными словами, все уже готово для того, чтобы поделить пирог власти в тот момент, когда суд рассмотрит упомянутые иски от потенциальных думских оппозиционеров. Шансы на то, что итоги выборов суд отменит, ничтожно малы…

Будущая правящая коалиция уже подписала и два документа — договор о сотрудничестве (коалиционный договор) и план действий в Риге на весь период полномочий новой Рижской думы, то есть до июня 2029 года!

Партнеры по новой власти пообещали "укреплять Ригу, как современную, латышскую и человечную европейскую столицу". Отметим, что вообще–то Рига всегда была многонациональным мегаполисом, но реальность мало волнует тех, кто будет и впредь определять идеологию столичной власти — то бишь депутатов Национального объединения. К тому же им и с точки зрения политтехнологии было важно усилить — хотя бы на бумаге, — национальный момент, дабы уменьшить негативную реакцию своих избирателей на "брак по расчету" — союз Национального объединения и партии "Прогрессивные".

Конь и трепетная лань

Через год сеймовские выборы, и лидерам Нацобъединения будет ой как не просто объяснить своему электорату такую дружбу с идеологическими антиподами. Нацобъединению не удалось и заполучить под свой контроль сферу образования, и возможности "приструнить" бывшие школы нацменьшинств у этой партии будут ограничены.

Вряд ли избиратели будут в восторге и от первого кадрового решения новой коалиции — увеличить количество вице–мэров до трех! Напомним, что пост мэра обещан Виестурсу Клейбергсу ("Прогрессивные"), а его замами станут Вилнис Кирсис (будет курировать вопросы образования, культуры, спорта и семейной политики), Эдвардс Ратниекс (вопросы безопасности, имущества, жилищной политики и вопросы окружающей среды) и Марис Спринджукс (развитие города и сотрудничество с самоуправлениями Рижского региона).

Так или иначе, но кроме идеологических противоречий и желания того же Кирсиса вновь стать мэром, подсидев на сей раз уже Виестурса Клейнбергса, новой коалиции придется — в условиях ограниченных финансовых ресурсов — все–таки пытаться решать самые горячие проблемы города: острую нехватку инвестиций и умирающий центр города, сокращение столичных жителей, что ведет к сокращению поступлений в городскую казну, ужасное состояние мостов, многих улиц и внутриквартальных дорог, плохое состояние жилого фонда…

Да и оппозиция на сей раз будет очень боевая! В общем, будем следим за тем, как успешно и как долго будет работать новая коалиция в Риге!