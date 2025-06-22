На последнем в весенне–летней сессии парламента заседании рассматривался проект решения "Об уравновешивании налоговой нагрузки США и других иностранных инвесторов в Латвии". Вопрос не праздный, особенно в свете бушующей трансатлантической торговой войны.

Вопрос не решается

За необходимость принятия документа высказался активнейший трибун Нацобъединения Артурс Бутанс:

— Нынешний порядок налогообложения Латвии формирует неравную налоговую нагрузку на иностранных, в том числе американских, индивидуальных инвесторов, если мы говорим здесь о частных лицах. Так, выплаты дивидендов от зарегистрированных в Латвии обществ облагаются подоходным налогом с предприятий, а льготы по международным налоговым конвенциям для физических лиц, нерезидентов не применяются, в результате чего возникает, в понимании конвенции, не юридическое, а фактическое по сути двойное налогообложение.

Несправедливость в отношении стратегического союзника, отметил депутат, вызывала повышенное внимание Торговой палаты США, Латвийского агентства инвестиций и развития, различных министерств. По словам А. Бутанса, премьер–министр Эвика Силиня "очень хорошо информирована об этих вопросах".

— Может быть, это была наша ошибка, мы верили, что правительство сдержит свое обещание и в определенный срок — до 12 мая — договорится о решении, которое удовлетворит все стороны. Единственной нашей просьбой было привлечь также инвесторов в сам разговор, чтобы не было так, что только министерства между собой искали решение. В результате 12 мая прошло, прошло также 12 июня. Более месяца работа по–прежнему не движется с места, между министерствами происходит пассивное общение, но привлечения инвесторов нет и этот стратегический вопрос не решается.

Недостаток любви к США

Разумеется, самым серьезным обвинением в адрес существующей власти является не, например, русофобия (она только пожмурится от удовольствия!) — а недостаток любви к США. И тут "Новое Единство" приняло вызов, выставив вице–спикера Занду Калниню–Лукашевичу. Она заявила:

— Латвии очень важно отыскать решение, в результате которого наша политика в отношении привлечения инвестиций была бы дружественной в отношении как наших стратегических партнеров, тех инвесторов, которых мы желаем привлечь из государств НАТО, из государств ОЭСР, и одновременно также эта налоговая система не стала бы недружественной к предпринимателям Латвии.

"Да, Министерство финансов не соблюло данный для задания срок, — признала З. Калниня–Лукашевича. — Прошло долгое время, и эта задача еще не исполнена, и обоснованно Министерству финансов об этом напоминать".

Однако тут же — чтобы Нацобъединение, хорохорящееся в связи с попаданием во власть в Риге, все–таки знало свое место, гранд–дама коалиции "призвала этот проект решения не включать в следующее заседание Сейма, но передать комиссии и продолжать очень активную работу…".

Так что за было только 37 депутатов, против 1, воздержались — 48. Разработку Нацобъединения послали в долгий ящик!