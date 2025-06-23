Выборы в Рижскую думу завершились в общем-то с предсказанным заранее результатом. Опросы примерно такой расклад и показывали. Что было необычно – это накал страстей, но даже не столько среди политиков, стартовавших в этом конкурсе красоты, а сколько среди их избирателей.

Настроения были такие, будто это не выборы в организацию, которая решает хозяйственные вопросы, а последняя битва добра со злом. Естественно, наш кандидат – олицетворение всего самого светлого и лучшего на свете. Борец за справедливость и крепкий хозяйственник. Он вытащит город из ужаса, в который его погрузила предыдущая власть.

Их кандидат – чудовище, человек без чести и совести, приход которого к власти приведет столицу к неминуемому краху. Вставайте, люди добрые! Не дадим им пройти!

За пару дней до голосования удалось почитать в соцсетях примерно такие заявления от знакомых, выражавших поддержку той или иной политической силе. Трагизм их текстов можно вложить в уста Гамлета или короля Лира.

Хотелось бы напомнить забывшим, что Рижская дума – это про канализацию и водопровод, про общественный транспорт, про школы, детские сады и вывоз мусора. Конечно, никто не запрещает кандидатам в депутаты поговорить о судьбах мира, но все же спрашивать с них потом будут не за геополитическую обстановку в регионе.

Так что эмоции лучше приберечь до выборов в Сейм, которые, кстати, уже скоро – в следующем году. Пока же остается надеяться, что вода из рижских кранов будет течь, канализация – работать, а дворы не завалит неубранный мусор. Все предыдущие составы столичной думы худо-бедно с удовлетворением основных потребностей горожан справлялись. Справятся и эти.