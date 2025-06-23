Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Выборы и канализация: стоило ли так переживать за исход голосования в столичное самоуправление? 2 1036

Политика
Дата публикации: 23.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Выборы и канализация: стоило ли так переживать за исход голосования в столичное самоуправление?
ФОТО: LETA

Выборы в Рижскую думу завершились в общем-то с предсказанным заранее результатом. Опросы примерно такой расклад и показывали. Что было необычно – это накал страстей, но даже не столько среди политиков, стартовавших в этом конкурсе красоты, а сколько среди их избирателей.

Настроения были такие, будто это не выборы в организацию, которая решает хозяйственные вопросы, а последняя битва добра со злом. Естественно, наш кандидат – олицетворение всего самого светлого и лучшего на свете. Борец за справедливость и крепкий хозяйственник. Он вытащит город из ужаса, в который его погрузила предыдущая власть.

Их кандидат – чудовище, человек без чести и совести, приход которого к власти приведет столицу к неминуемому краху. Вставайте, люди добрые! Не дадим им пройти!

За пару дней до голосования удалось почитать в соцсетях примерно такие заявления от знакомых, выражавших поддержку той или иной политической силе. Трагизм их текстов можно вложить в уста Гамлета или короля Лира.

Хотелось бы напомнить забывшим, что Рижская дума – это про канализацию и водопровод, про общественный транспорт, про школы, детские сады и вывоз мусора. Конечно, никто не запрещает кандидатам в депутаты поговорить о судьбах мира, но все же спрашивать с них потом будут не за геополитическую обстановку в регионе.

Так что эмоции лучше приберечь до выборов в Сейм, которые, кстати, уже скоро – в следующем году. Пока же остается надеяться, что вода из рижских кранов будет течь, канализация – работать, а дворы не завалит неубранный мусор. Все предыдущие составы столичной думы худо-бедно с удовлетворением основных потребностей горожан справлялись. Справятся и эти.

×
Читайте нас также:
#выборы
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
7
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео