Минземледелия знает, как сэкономить семь миллионов евро

В соответствии с запросом Министерства финансов (МФ), Министерство земледелия (МЗ) представило предложения по сокращению бюджетного финансирования министерства на 2026 год на сумму 6,989 миллиона евро, сообщили агентству LETA в министерстве.

В министерстве указали, что финансирование подведомственных учреждений МЗ для выполнения их функций критически недостаточно во всей отрасли. Поэтому, после анализа и пересмотра расходов бюджета аграрного сектора, было принято решение при необходимости провести пропорциональное сокращение расходов на 8,6% во всех сферах, касающихся всех подведомственных учреждений и мероприятий МЗ, за исключением образования.

В таком случае в 2026 году можно было бы найти средства в объеме 6,989 миллиона евро, отметили в министерстве.

Как уже сообщало агентство LETA, в июне от МФ ожидаются предложения по сокращению государственных расходов.

В течение июня МФ должно подготовить предложения по сокращению государственных расходов как минимум на 150 миллионов евро, чтобы найти финансирование для нужд обороны, образования и демографии.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") ранее заявила, что министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство") обязан разъяснить вопрос о перераспределении бюджетных средств.

Она отметила, что ожидает от министра конкретного предложения, с которым ему следует явиться на заседание правительства. По ее словам, первый этап переговоров уже завершился, и в настоящее время продолжается второй – ведется активная работа и консультации с несколькими министерствами для поиска решения, как обеспечить необходимые 150 миллионов евро.

Силиня признала, что это непростой вопрос, и подчеркнула, что от министра финансов ожидается полное вовлечение и сотрудничество с другими министерствами.

Одновременно она призвала и сами министерства быть проактивными и выдвигать свои предложения по возможной экономии. По ее мнению, такой подход позволит найти более сбалансированное решение, так как навязанные извне инициативы не всегда воспринимаются положительно.

Премьер выразила надежду, что министры выступят со своими инициативами, поскольку это дало бы каждому из них большую гибкость в поиске наиболее подходящих решений в своей отрасли.