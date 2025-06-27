Baltijas balss logotype

Минземледелия знает, как сэкономить семь миллионов евро 2 452

Политика
Дата публикации: 27.06.2025
BB.LV
Минземледелия знает, как сэкономить семь миллионов евро
ФОТО: LETA

В соответствии с запросом Министерства финансов (МФ), Министерство земледелия (МЗ) представило предложения по сокращению бюджетного финансирования министерства на 2026 год на сумму 6,989 миллиона евро, сообщили агентству LETA в министерстве.

В министерстве указали, что финансирование подведомственных учреждений МЗ для выполнения их функций критически недостаточно во всей отрасли. Поэтому, после анализа и пересмотра расходов бюджета аграрного сектора, было принято решение при необходимости провести пропорциональное сокращение расходов на 8,6% во всех сферах, касающихся всех подведомственных учреждений и мероприятий МЗ, за исключением образования.

В таком случае в 2026 году можно было бы найти средства в объеме 6,989 миллиона евро, отметили в министерстве.

Как уже сообщало агентство LETA, в июне от МФ ожидаются предложения по сокращению государственных расходов.

В течение июня МФ должно подготовить предложения по сокращению государственных расходов как минимум на 150 миллионов евро, чтобы найти финансирование для нужд обороны, образования и демографии.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") ранее заявила, что министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство") обязан разъяснить вопрос о перераспределении бюджетных средств.

Она отметила, что ожидает от министра конкретного предложения, с которым ему следует явиться на заседание правительства. По ее словам, первый этап переговоров уже завершился, и в настоящее время продолжается второй – ведется активная работа и консультации с несколькими министерствами для поиска решения, как обеспечить необходимые 150 миллионов евро.

Силиня признала, что это непростой вопрос, и подчеркнула, что от министра финансов ожидается полное вовлечение и сотрудничество с другими министерствами.

Одновременно она призвала и сами министерства быть проактивными и выдвигать свои предложения по возможной экономии. По ее мнению, такой подход позволит найти более сбалансированное решение, так как навязанные извне инициативы не всегда воспринимаются положительно.

Премьер выразила надежду, что министры выступят со своими инициативами, поскольку это дало бы каждому из них большую гибкость в поиске наиболее подходящих решений в своей отрасли.

Читайте нас также:
#госуправление
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    27-го июня

    А минземледелия знает, как в Латвии возобновить выращивание сахарной свёклы, восстановить сахарные заводы и вообще реанимировать сахарную промышленность?

    3
    0
  • aa
    aa aa
    27-го июня

    Человеку со стороны не понятно, это почему это нет возможности просто таки взять и найти расходы в отрасли, которые можно отложить до лучших времён. В то же время понятно, что есть дейчтвительно важные направления, которые не допучтимо обижать. А у нас министр просто решил просто оторвать у каждого по немногу. Не в этом задумка, но в том, что бы тратить средства только с необходимых направлениях.

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 318
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 483
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 342
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов 1174

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 5
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 10
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 20
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 25
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 34
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 42
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 5
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 10
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео