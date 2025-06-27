Последняя попытка добиться пересмотра итогов выборов не удалась. В среду, 25 июня, Рижский административный окружной суд отклонил соответствующие иски партий "Латвия на первом месте" и "Суверенная власть".

И это значит, что на свое первое заседание может собраться Рижская дума нового созыва.

Мэр — вице–мэрам пример

Как известно, уже вскоре после выборов четыре партии объявили о создании новой правящей коалиции. В нее вошли — "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и Объединенный список.

Таким образом, победителя выборов — партию "Латвия на первом месте" — просто оставили в оппозиции. Там же, в оппозиции, будут работать — по крайней мере пока — и еще две политических силы, преодолевшие пятипроцентный рубеж: "Суверенная власть–Младолатыши" и "Стабильности!".

Новая коалиция уже и договорилась о распределении руководящих должностей в новой столичной думе. Мэром станет лидер предвыборного списка партии "Прогрессивные" Виестурс Клейнбергс.

Остальные три партнера получают портфели вице–мэров:

– Вилнис Кирсис (будет курировать вопросы образования, культуры, спорта и семейной политики),

– Эдвардс Ратниекс (вопросы безопасности, имущества, жилищной политики и вопросы окружающей среды),

– Марис Спринджукс (развитие города и сотрудничество с самоуправлениями Рижского региона).

Напомним, что на последнем этапе нынешней Рижской думы было всего два вице–мэра. Новая коалиция будет иметь в думе стабильное большинство — 34 голоса из 60.

Куда прилепится Лиана

Понятно, что правящие поделят между собой и посты председателей думских комитетов. Комитет по образованию, культуре и делам молодежи снова, как и в прошлой думе, возглавит Лайма Гейкина ("Новое Единство"), а комитет по социальным делам, скорее всего, предложат Инесе Андерсоне ("Новое Единство"), которая в прошлой думе возглавляла комитет развития.

На сей раз портфель председателя одного из самых влиятельных думских комитетов — развития — достанется новичку большой политики, предпринимателю Эдгарсу Бергхолцу. Должность председателя комитета по городскому имуществу сохранит Дайнис Лоцис из Национального объединения.

Судя по всему, другой представитель Национального объединения — Гиртс Лапиньш — получит пост председателя думского комитета по безопасности. А экс–депутату Сейма Элине Трейе могут доверить руководство комитетом по жилищной политике и окружающей среде.

По закону, мэр города руководит и финансовым комитетом думы, также "прогрессивным" достанется пост председателя комитета по транспорту. Скорее всего, комитетом будет руководить Мартиньш Коссович, который был депутатом думы и прошлого созыва.

Понятно, что правящие постараются по максимуму "прихватить" и посты заместителей председателей комитетов. С прошлой думы заместители председателя комитетов также получают доплату за эту должность. Нельзя исключить, что "главный дерусификатор" Латвии Лиана Ланга (Национальное объединение) получит пост одного из заместителей председателей комитетов — возможно, даже по образованию, культуре и делам молодежи.

Открытым остается вопрос о том, поделятся ли правящие с оппозицией хотя бы парочкой постов заместителей председателя комитета. Например, опытнейший эксперт по социальным делам Андрей Клементьев ("Латвия на первом месте") вполне бы мог стать одним из двух заместителей председателя социального комитета думы.

Старые кони на новой борозде

Отметим, что в новую Рижскую думу избраны и 20 (из 60!) депутатов думы прошлого созыва. Да и многие другие новоиспеченные депутаты имеют богатый политический послужной список.

Айнарс Шлесерс "перешел" в столичную думу из Сейма, в его активе и посты вице–премьера и министра сообщения. Алексей Росликов также был до этого депутатом Сейма, а в думе позапрошлого созыва руководил комитетом развития. Ромуалдс Ражукс был депутатом Верховного совета, депутатом Сейма нескольких созывов.

Депутатами Сейма в разные годы были и Мартиньш Шиц, и Юлия Степаненко, и Инесе Войка, и Николай Кабанов, и Ритварс Янсонс, и Любовь Швецова. В свою очередь, Вячеслав Степаненко был и депутатом Сейма, и руководил комитетом столичной думы…

Самый большой политический багаж у Сергея Долгополова — это и пост вице–мэра Риги, несколько созывов нынешний депутат Рижской думы руководил сеймовской комиссией по госуправлению и делам самоуправлений…

Потенциальный вице–мэр Марис Спринджукс до избрания в Рижскую думу был депутатом Сейма, а еще раньше — министром по делам самоуправлений и регионального развития. Также из Сейма в думу избрана и Майрите Лусе.

Дайте срок без приговора!

Будущий мэр Виестурс Клейнбергс уже поспешил заявить, что, несмотря на возможные разногласия по разным вопросам внутри коалиции, новые правящие наверняка смогут в таком составе проработать весь срок полномочий, то бишь четыре года.

"До сих пор все партнеры демонстрировали конструктивный подход и стремление добиться наилучших результатов… Я уверен, что все партнеры одинаково понимают, что рижане дали нам второй шанс. Если мы их подведем, третьего шанса, думаю, уже не будет", — сказал кандидат в мэры.

На счет третьего шанса, пожалуй, В. Клейнбергс прав. Что же касается того, сколько именно продержится новая коалиция, то и почти 5 лет назад, когда также "прогрессивные" пришли к власти в городе, политики тоже были уверены, что правящая коалиция в таком составе продержится до следующих выборов.

На поверку же оказалось, что коалиция просуществовала 2,5 года, после чего развалилась — "прогрессивные" ушли в оппозицию, и пришлось создавать новую коалицию за счет части оппозиционеров. Как будет на сей раз? Поживем — увидим. Нельзя исключить, что трещину коалиция даст уже после сеймовских выборов в октябре следующего года…

Кроме идеологических противоречий, новой коалиции придется — в условиях ограниченных финансовых ресурсов — все–таки пытаться решать самые горячие проблемы города: острую нехватку инвестиций и умирающий центр города, сокращение столичных жителей, что ведет к сокращению поступлений в городскую казну, ужасное состояние мостов, многих улиц и внутриквартальных дорог, плохое состояние жилого фонда…

Оппозиция не сдается

Делать жизнь для правящих невыносимо тяжелой будет пытаться и на сей раз очень сильная оппозиция.

Кстати, уже в субботу, 28 июня, лидер победившей партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс вновь собирает народ на митинг — протестовать против возможных нарушений при подсчете голосов и в процессе организации выборов.