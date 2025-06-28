Baltijas balss logotype

«You Are the Good Guys»: Трамп обласкал Ринкевича на саммите НАТО 3 1084

Политика
Дата публикации: 28.06.2025
mixnews.lv
«You Are the Good Guys»: Трамп обласкал Ринкевича на саммите НАТО

На саммите НАТО президент Латвии Эдгарс Ринкевичс провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая сразу задала позитивный тон. По словам латвийского лидера, беседа, пусть и короткая, была теплой и конструктивной.

«Вы хорошие парни» (you are the good guys — англ.) — как говорят, сказал Трамп в своей манере. Трамп высоко оценил страны Балтии, особо отметив Польшу как пример ответственного подхода к инвестициям в оборону. Латвия, как подчеркнул Ринкевичс, также пользовалась значительной поддержкой США во время первого президентского срока Трампа.

Ринкевичс отметил, что США стремятся выступать в роли арбитра, настаивая на справедливом и устойчивом мире. По его словам, Трамп внимательно выслушал лидеров альянса, уделив три часа обсуждению, делая заметки и демонстрируя вовлеченность. Латвийский президент высоко оценил открытость диалога, подчеркнув, что жесткая позиция Трампа по увеличению оборонных расходов стран НАТО сыграла важную роль в укреплении альянса.

Ринкевичс рассказал в эфире RigaTV24, что такие встречи помогают выстраивать доверие и укреплять сотрудничество.

«Это был откровенный и полезный разговор, который показал, что мы находимся на одной волне по многим вопросам», — заключил он.

Читайте нас также:
#нато #дональд трамп #эдгар ринкевич
15
0
0
2
0
4

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го июня

    Меня тоже гложут смутные сомнения насчёт обласкивания, определённых участков тела?

    11
    2
  • lg
    lo gos
    28-го июня

    "Хороший мальчик" в контексте человеческого поведения обычно означает, что мальчик проявляет положительные черты, такие как послушание,

    34
    2
  • A
    Aleks
    28-го июня

    Трамп же барыга.Кто деньги дает-тот и дрюг,будь о́н хоть пидорасом,хоть педофилом. Говорил,что обнародует все документы по делу Эпштейна,но видимо занесли столько,что все заглохло,да и люди там со связями и влиянием.Короче,обычная Трамп марионетка,только натурал.

    30
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Министр подсчитал, сколько Латвия уже вложила в поддержку Украины
Министр подсчитал, сколько Латвия уже вложила в поддержку Украины
Распродажа народного добра? Минфин заговорил о приватизации электростанций и лесов Латвии
Распродажа народного добра? Минфин заговорил о приватизации электростанций и лесов Латвии Эксклюзив!
Министры оценили артистов: русским лицедеям добавили денег меньше, чем латышским
Новый Рижский театр. Эксклюзив!
Латвия не поддерживает предложение ЕК по сокращению парниковых газов на 90% к 2040 году
Латвия не поддерживает предложение ЕК по сокращению парниковых газов на 90% к 2040 году
«Политики уже давно потеряли власть». Кто же пришел им на смену?
«Политики уже давно потеряли власть». Кто же пришел им на смену? 599
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям 326
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? Эксклюзив!
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? 5 1397
Президент видит потенциал сотрудничества Латвии и Германии в оборонной сфере
Президент видит потенциал сотрудничества Латвии и Германии в оборонной сфере 211

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 15
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 16
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 57
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 50
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 89
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 98
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 15
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 16
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 57

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео