«You Are the Good Guys»: Трамп обласкал Ринкевича на саммите НАТО

«Вы хорошие парни» (you are the good guys — англ.) — как говорят, сказал Трамп в своей манере. Трамп высоко оценил страны Балтии, особо отметив Польшу как пример ответственного подхода к инвестициям в оборону. Латвия, как подчеркнул Ринкевичс, также пользовалась значительной поддержкой США во время первого президентского срока Трампа.

Ринкевичс отметил, что США стремятся выступать в роли арбитра, настаивая на справедливом и устойчивом мире. По его словам, Трамп внимательно выслушал лидеров альянса, уделив три часа обсуждению, делая заметки и демонстрируя вовлеченность. Латвийский президент высоко оценил открытость диалога, подчеркнув, что жесткая позиция Трампа по увеличению оборонных расходов стран НАТО сыграла важную роль в укреплении альянса.

Ринкевичс рассказал в эфире RigaTV24, что такие встречи помогают выстраивать доверие и укреплять сотрудничество.

«Это был откровенный и полезный разговор, который показал, что мы находимся на одной волне по многим вопросам», — заключил он.