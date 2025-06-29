«Зато язык латышский!» ЛГБТ-ролик из Латвии набирает популярность в соцсетях

Вначале в ролике появляется стайка ликующей молодежи. «Мы счастливы, что Айнарс Шлесерс не стал мэром Риги! Так нам удалось сохранить свой язык и европейские ценности!» - кричат они. Вокруг них здания центра города с выбитыми окнами, из которых развеиваются ЛГБТ-флаги в перемешку с латвийским государственным флагом.

Затем появляются улыбающиеся врачи в выпачканных костюмах из белой ткани. «Мы - врачи! И мы очень счастливы тем, что Айнарс Шлесерс не мэр Риги! Зато мы сохранили свой язык и европейские ценности. Латвия - рулит!» - восклицают врачи. Вокруг медиков стоят исписанные граффити здания, под окнами которых лежат горы мусора. Из окон также вывешены ЛГБТ-флаги и флаг Латвии.

После чего возникают инвалиды. «Теперь у нас нет пособий. Но главное что Шлесерс не стал мэром Риги! Латвия спасена!» - кричат они.

В следующем кадре стоят пенсионеры в старых, грязных и порванных одеждах - также в обрамлении домов, мусора и ЛГБТ-флагов в перемешку с латвийским госфлагом. «Больше у нас нет пенсий, зато Шлесерс не рижский мэр! Латвия впереди!» - ликуют пенсионеры.

В завершающем кадре появляются представители среднего возраста и, по всей видимости, рабочего класса. Все в костюмах с порванными, грязными - но изначально белоснежными - рубашками. На фоне припаркованных рядом - исцарапанных и немытых автомобилей такси и завалом мусора, украшенных латвийским и флагами ЛГБТ - они также делают заявление. «Мы сохранили свой язык и европейские ценности! Латвия победила!» - заявляют они и, прыгая от радости, обнимаются.

«Шлесерс не стал мэром Риги» - говорит на фоне дикторский голос. В ролике явно были использованы технические ресурсы искусственного интеллекта. Но главное - идея. Главное - латышский язык без исключений!

Напомним, новым мэром Риги стал Виестурс Клейнбергс - который сразу после избрания вместе с министром культуры Латвии возглавил гей-парад.