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«Зато язык латышский!» ЛГБТ-ролик из Латвии набирает популярность в соцсетях 5 6355

Политика
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
«Зато язык латышский!» ЛГБТ-ролик из Латвии набирает популярность в соцсетях

В ролике выступает латвийская молодежь, врачи, инвалиды и пенсионеры.

Вначале в ролике появляется стайка ликующей молодежи. «Мы счастливы, что Айнарс Шлесерс не стал мэром Риги! Так нам удалось сохранить свой язык и европейские ценности!» - кричат они. Вокруг них здания центра города с выбитыми окнами, из которых развеиваются ЛГБТ-флаги в перемешку с латвийским государственным флагом.

Затем появляются улыбающиеся врачи в выпачканных костюмах из белой ткани. «Мы - врачи! И мы очень счастливы тем, что Айнарс Шлесерс не мэр Риги! Зато мы сохранили свой язык и европейские ценности. Латвия - рулит!» - восклицают врачи. Вокруг медиков стоят исписанные граффити здания, под окнами которых лежат горы мусора. Из окон также вывешены ЛГБТ-флаги и флаг Латвии.

После чего возникают инвалиды. «Теперь у нас нет пособий. Но главное что Шлесерс не стал мэром Риги! Латвия спасена!» - кричат они.

В следующем кадре стоят пенсионеры в старых, грязных и порванных одеждах - также в обрамлении домов, мусора и ЛГБТ-флагов в перемешку с латвийским госфлагом. «Больше у нас нет пенсий, зато Шлесерс не рижский мэр! Латвия впереди!» - ликуют пенсионеры.

В завершающем кадре появляются представители среднего возраста и, по всей видимости, рабочего класса. Все в костюмах с порванными, грязными - но изначально белоснежными - рубашками. На фоне припаркованных рядом - исцарапанных и немытых автомобилей такси и завалом мусора, украшенных латвийским и флагами ЛГБТ - они также делают заявление. «Мы сохранили свой язык и европейские ценности! Латвия победила!» - заявляют они и, прыгая от радости, обнимаются.

«Шлесерс не стал мэром Риги» - говорит на фоне дикторский голос. В ролике явно были использованы технические ресурсы искусственного интеллекта. Но главное - идея. Главное - латышский язык без исключений!

Напомним, новым мэром Риги стал Виестурс Клейнбергс - который сразу после избрания вместе с министром культуры Латвии возглавил гей-парад.

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#лгбт
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(5)
  • БТ
    Бесс Толковый
    30-го июня

    Больные врачи и лечиться не хотят.

    14
    8
  • lg
    lo gos
    29-го июня

    Всё верно, язык и пидорасы для нынешнего правительства самое главное.

    157
    3
  • П
    Процион
    29-го июня

    Одна из забот сегодняшних стандартных семей, которые сами родили себе девочек и мальчиков, оградить детей от этих западных ценностей, чтобы дождаться от них таких же нормальных внуков, правнуков.

    139
    3
  • Д
    Дед
    29-го июня

    Ne par krieviem ža!

    5
    53
  • A
    Aleks
    29-го июня

    Люблю талантливых людей с чувством юмора.Какой классный стёб...Повеселили,если б не было так грустно на самом деле😌

    82
    5
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