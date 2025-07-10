Депутат Сейма: «Хотят распродать все, что осталось!»

Бывший министр экономики и сообщений, а ныне депутат Сейма от оппозиционного Национального объединения Янис Витенбергс в интервью ТВ-24 резко раскритиковал планы правительства провести частичную приватизацию стратегически важных предприятий.

"Партия "Единство" всегда рассматривала котирование акций госпредприятий на бирже, как способ залатать бюджетные дыры. Фактически хотят распродать все, что осталось. Это мне напоминает распродажу на аукционе - разница лишь в том, что в данном случае речь идет о попытке продать то, что является собственностью ВСЕХ ЖИТЕЛКЙ Латвии. Мы такой подход поддержать не можем!" - заявил Янис Витенбергс. Он не исключает, что раз уже минфин подготовил соответствующий информационный доклад, то правительство может и одобрить запуск процесса частичной приватизации "Латвэнерго" и "Латвияс валстс цели".