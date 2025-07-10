Baltijas balss logotype

Депутат Сейма: «Хотят распродать все, что осталось!» 2 1156

Политика
Дата публикации: 10.07.2025
BB.LV
Депутат Сейма: «Хотят распродать все, что осталось!»

Экс-министр полагает, что правительство пытается устроить своего рода распродажу (аукцион) государственного имущества.

Бывший министр экономики и сообщений, а ныне депутат Сейма от оппозиционного Национального объединения Янис Витенбергс в интервью ТВ-24 резко раскритиковал планы правительства провести частичную приватизацию стратегически важных предприятий.

"Партия "Единство" всегда рассматривала котирование акций госпредприятий на бирже, как способ залатать бюджетные дыры. Фактически хотят распродать все, что осталось. Это мне напоминает распродажу на аукционе - разница лишь в том, что в данном случае речь идет о попытке продать то, что является собственностью ВСЕХ ЖИТЕЛКЙ Латвии. Мы такой подход поддержать не можем!" - заявил Янис Витенбергс. Он не исключает, что раз уже минфин подготовил соответствующий информационный доклад, то правительство может и одобрить запуск процесса частичной приватизации "Латвэнерго" и "Латвияс валстс цели".

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
8
0
0
2
0
3

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    11-го июля

    А чего, нормальный ход правящих- украсть у народа и продать! Хотя, когда при независимости было по другому.

    5
    0
  • A
    Aleks
    10-го июля

    Так кто тогда хочет распродать активы страны?!😎,,Новое единство,,обойдя долей националов и СЗК? Кто конкретно за этим стоит?

    23
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 318
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 485
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 342
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов 1175

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 14
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 18
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 26
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 30
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 43
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 52
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 14
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 18
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео