«Никто не будет менять систему зарплат в госуправлении!» 4 1421

Политика
Дата публикации: 11.07.2025
BB.LV
«Никто не будет менять систему зарплат в госуправлении!»

Политолог сомневается, что политики пойдут на то, чтобы заморозить зарплаты себе любимым.

"Разница в зарплатах между высокими должностными лицами и остальными латвийцами огромная, при этом люди видят, что министры ошибаются также, как и все остальные. И возникает вопрос: почему же у них такие большие зарплаты?!" - в интервью ТВ-24 размышляет политолог Филипп Раевский. Он не верит в то, что власти действительно пойдут на пересмотр системы вознаграждений в госуправлении и на замораживании зарплат в госуправлении.

"Уверен, что никаких изменений в системе зарплат в госуправлении мы не дождемся. Будем много шума, разговоров об этом, но ничего не произойден", - заключил Ф. Раевский.

Напомним, что на минувшей неделе премьер Эвика Силиня пообещала обсудить с партнерами по правительству о том, чтобы заморозить рост зарплат высших должностных лиц и всем работникам госуправления.

Эдуард Эльдаров
  • A
    Anim
    12-го июля

    Зачем платить налоги?

    11
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го июля

    Если что то и менять, то вся раскормленная и достаточно многочисленная хуторская родня, рассевшаяся по кабинетам госуправления, может неправильно понять.

    19
    2
  • К
    Кайзер
    11-го июля

    Нет ни чего вечного под этой луной. Подуют ветры перемен и ...

    18
    2
  • A
    Aleks
    11-го июля

    Конечно,никто не будет менять.Одно дело 30 Серебренников,а другое-10 .Почувствуйте разницу.

    23
    3
