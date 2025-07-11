«Никто не будет менять систему зарплат в госуправлении!»

"Разница в зарплатах между высокими должностными лицами и остальными латвийцами огромная, при этом люди видят, что министры ошибаются также, как и все остальные. И возникает вопрос: почему же у них такие большие зарплаты?!" - в интервью ТВ-24 размышляет политолог Филипп Раевский. Он не верит в то, что власти действительно пойдут на пересмотр системы вознаграждений в госуправлении и на замораживании зарплат в госуправлении.

"Уверен, что никаких изменений в системе зарплат в госуправлении мы не дождемся. Будем много шума, разговоров об этом, но ничего не произойден", - заключил Ф. Раевский.

Напомним, что на минувшей неделе премьер Эвика Силиня пообещала обсудить с партнерами по правительству о том, чтобы заморозить рост зарплат высших должностных лиц и всем работникам госуправления.