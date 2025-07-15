Честных не тронем! Минфин разъяснил свою позицию по контролю за наличными деньгами

Как известно, настоящий взрыв в социальных сетях вызвала новость о готовящихся поправках в правила Кабинета Министров, которые обяжут банки направлять «пороговые декларации» во всех случаях внесения или снятия через банкоматы наличных денег — если будет превышен установленный «порог»: для внесения — 750 евро, для снятия — 1500 евро. Против такого жесткого контроля за собственностью жителей (а деньги — это тоже собственность) выступила и одна из правящих сил — Союз зеленых и крестьян. Сегодня министерство финансов выступила с разъяснением своей позиции и готовящихся изменений в нормативных актах. «Чтобы повысить способность государства ограничивать теневую экономику, формировать прозрачность оборота наличных денег и способствовать добровольной уплате налогов, с 1 января 2025 года в Латвии вступили в силу новые возможности надзора за сделками с наличными для Службы государственных доходов (СГД). Объем теневой экономики в Латвии хоть и снижается, но находится на достаточно высоком уровне — 21,4% от внутреннего валового продукта. Примерно половина теневой экономики в Латвии — зарплаты «в конвертах», тесно связанные с невидимым оборотом наличных денег. Обеспечивая прозрачность наличных наряду с возможностью сравнить их с легальными доходами лиц, выиграет все общество — уменьшение теневой экономики будет способствовать честной конкуренции между предпринимателями, и у наемных работников повысится уровень социальной защищенности. А с увеличением налоговых поступлений государство больше сможет обеспечить потребности общества. Соответственно, сейчас формируются поправки к нормативному регулированию с уточнением способа передачи информации в СГД. Они предусматривают обязанность кредитных учреждений и других финансовых учреждений предоставлять информацию о совершенных клиентами сделках наличными, объем которых в одной сделке превышает определенную сумму. Финансовые учреждения должны будут предоставить информацию о взносах наличными 750 евро или более (в одной сделке) и о выплатах наличными 1500 евро или более, которые СГД будет использовать как один из показателей для нужд анализа». - говорится в распространенном сегодня заявлении министерства финансов.

Минфин поясняет, что предел взноса 750 евро установлен с учетом того факта, что риски размещения наличных в финансовой системе более значительны. Таким образом, и предел сделки по взносу наличных установлен ниже с целью более эффективной идентификации денежных средств неизвестного происхождения, то есть если лицо вносит на свой счет денежные средства, превышающие декларированные работодателем или самостоятельно занятым доходы в СГД.

В свою очередь объем сделок по выплате наличных денег в размере 1500 евро установлен, учитывая, что финансовая система уже знает происхождение этих денежных средств, и таким образом здесь вероятнее всего ниже риски. Больше всего внимания по обороту наличных будет уделено счетам малых предприятий и членам их правления, чтобы можно было идентифицировать возможные риски выплат зарплат «в конвертах» Кредитные учреждения представят данные Службе финансовой разведки (FID), которая будет передавать их в электронном виде СГД, которая будет использовать эти полученные данные для нужд надзора за уплатой налогов и оценки рисков, анализа, связывая их с другими возможными индикаторами риска. Такие планируемые изменения вытекают из принятого правительством плана по ограничению теневой экономики и общих усилий сделать оборот наличных более прозрачным, чтобы минимизировать выплаты так называемых зарплат «в конвертах» и сокрытие доходов. Планируемые изменения в регулировании наличных денег не коснутся добросовестных налогоплательщиков.

Согласно подсчетам Латвийской ассоциации финансовой отрасли, установив границу сделок по взносу наличных с 750 евро, за один месяц FID и СГД получили бы информацию примерно о 28 000 физических лицах, внесших около 43 млн евро, и примерно 18 000 юридических лиц, внесших на счета около 83 млн евро. Кроме того, по подсчетам кредитных учреждений, за один месяц выплаты наличных свыше 1500 евро осуществляют около 3 800 частных лиц, в общей сложности за исключением около 23 млн евро, и около 540 предприятий, которые изымают около 60 млн евро.