Шлесерс: «Поддержим только те решения, которые будут в интересах рижан!»

От 27 до 28

Айнарс Шлесерс вернулся в Рижскую думу спустя… почти 15 лет. Напомним: в 2009 году он был избран в столичный муниципалитет от объединения «Латвийская первая партия» – «Латвияс цельш» и вместе с «Согласием» создал правящую коалицию, став вице-мэром. Кстати, тогда Шлесерс получил более 27 тысяч «плюсиков» от избирателей.

Через полтора года он был избран в Сейм и, таким образом, покинул Рижскую думу. В июне же этого года произошел обратный процесс – Шлесерс из Сейма был избран в новую Рижскую думу, получив от избирателей уже более 28 тысяч плюсов. И хотя возглавляемая Шлесерсом партия «Латвия на первом месте» получила больше всего голосов, ее «оставили» в оппозиции.

О первых неделях работы в столичной думе нового созыва Айнарс Шлесерс рассказал в интервью.

Тенденция сохраняется

– Да, нам не позволили прийти к власти в Рижской думе – несмотря на победу, несмотря на колоссальную поддержку рижан. Ваши читатели наверняка знают, что у нас вообще много вопросов и по самим выборам, и особенно – по подсчету голосов. Но все это уже в прошлом – полномочия новой думы утверждены, и мы намерены и будучи в оппозиции работать конструктивно и, разумеется, в интересах рижан.

Что это означает? Это означает, что мы будем поддерживать те решения, пусть и предлагаемые правящей коалицией, которые отвечают интересам рижан. Само собой, решения, которые не в интересах города и его жителей, мы будем отклонять и громко об этом информировать рижан! Да, у коалиции в общем весьма значительный перевес – 34 против 28. Но это в целом, на заседаниях думы. В комитетах же зачастую перевес лишь в один голос! Это значит, что и правящие должны будут с оппозицией считаться.

Я вообще полагаю, что в самоуправлении не должно быть такого разделения – на правящих и оппозицию. Все депутаты представляют определенную часть рижан, и, стало быть, и мнение избирателей оппозиционных партий тоже должно учитываться. К тому же все избранные депутаты должны работать над тем, чтобы город стал лучше и богаче. Кстати, о богатстве или, точнее, о развитии столицы. Как известно, у предыдущих руководителей Риги были большие проблемы с привлечением инвесторов, с привлечением частного бизнеса. Предвижу, что эта «тенденция» сохранится. И в столице, как и в стране, парадом зачастую командуют не политики, а чиновники.

Обложили всех

– Мне вот на днях позвонил один предприниматель и рассказал, что его компания хотела в Риге построить офис. Но проект предусматривал, что офис займет и часть пешеходной зоны. За это столичные чиновники запросили огромную арендную плату. «Что же это получается – мы еще ничего не построили, а нас уже обложили высокой арендной платой!» – сокрушался предприниматель. Я считают так: если мы хотим привлечь инвесторов, застройщиков, то есть сделать так, чтобы в город приходили деньги, то нужно прекратить просто обкладывать всех высокой арендой, штрафами…

Посмотрите: весь центр города «обложили» знаками о скоростном режиме в 30 километров в час. Для чего? Чтобы просто сдирать штрафы! Да, спору нет: возле учебных заведений такое ограничение скорости совершенно оправданно, но на остальных улицах, где нет ни школ, ни детсадов, ни медицинских учреждений, такое ограничение, как мне кажется, введено с одной целью – чтобы выписывать штрафы!

Лучше бы столичные управленцы свои силы и энергию направили бы на решение куда более важных проблем. Например, нужно срочно решать вопрос с парковками для автомобилей в микрорайонах. Понятно, что в советское время, когда строились все эти многоквартирные дома в микрорайонах, машин было мало и о широких дорогах никто не думал. Сейчас же машины уже паркуются так, что, как говорится, ни проехать, ни пройти. Понятно, что дороги нужно расширять! И это должно стать одним из приоритетов Рижской думы нового созыва.

И, конечно же, столичные власти не должны забывать о пожилых людях, о мамочках с детьми – нужно принять программу строительства скамеек во дворах жилых домов. Зачастую во многих дворах просто негде присесть или скамейки в таком состоянии, что лучше их не использовать!

Отдыхать не планируем

– Сейчас дума, видимо, уйдет на летние каникулы?

– Депутаты нашей фракции «Латвия на первом месте», во всяком случае, отдыхать не планируют – будем встречаться с департаментами, другими структурами исполнительной власти Риги, чтобы узнать об их планах, проблемах, предложениях. После этого у нас будет реальное представление о том, что делается и не делается сегодня в столице и нужна ли, к примеру, оптимизация числа чиновников в думе.

– Одно из главных обещаний вашей партии на выборах – бесплатный общественный транспорт для всех. Но после выборов вы оказались в оппозиции, стало быть, и тема бесплатного общественного транспорта пока закрыта?

– Хоть мы и в оппозиции, но это не значит, что мы забыли о своей предвыборной программе. Да, реализовать ее будет сейчас сложно, но мы будем пытаться: выйдем с призывом к думе все-таки ввести бесплатный общественный транспорт для всех. Финансово это вполне городу под силу, особенно учитывая, что в этом случае нам не нужны будут контролеры и не нужно будет привлекать на рейды на безбилетников муниципальную полицию.

– Ваш прогноз: как долго продержится эта идеологически несовместимая правящая коалиция в Риге?

– Вы, наверное, обратили внимание: новый мэр Виестурс Клейнбергс от партии «Прогрессивные» уже на следующий день после избрания участвовал в прайде сексуальных меньшинств. Мы видим, что один-другой «прогрессивный» на заседаниях думы появляется с символикой ЛГБТ. Как это смогут «переварить» политики Национального объединения, да и «Объединенного списка»? Но самое главное – как на это будут реагировать избиратели этих двух правонациональных партий? Как им такой союз с выраженными левыми?! А ведь до выборов в Сейм уже почти рукой подать.

Не время для разборок

– Кстати, о выборах в Сейм. Остаетесь ли вы кандидатом в премьеры?

– Да, я подтверждаю, что на предстоящих в октябре 2026 года парламентских выборах я буду кандидатом в премьеры от партии «Латвия на первом месте»! Наша партия взяла курс на объединение латышей и нелатышей, и выборы в Рижскую думу показали, что мы на правильном пути и в обществе есть запрос на такое объединение, на сплочение всех граждан Латвии, независимо от национальности и родного языка. Мы видим, что и состав нашей фракции в новой Рижской думе фактически состоит из 50% латышей и 50% представителей национальных меньшинств. И я этому очень рад – пора уже объединяться, а не ссориться! Только так мы можем сделать Латвию процветающей страной!

Этническое противостояние в политике, эти лозунги из серии «Латыш, не сдавайся!» и «Русский мир» – тупик для Латвии! Надеюсь, что нашей партии на выборах в Сейм удастся повторить это объединение латышей и русскоязычных, и мы все вместе будем делать страну лучше!

Сейчас не время для каких-то национальных разборок – экономика находится в критическом состоянии! Госдолг страны превысил 20 миллиардов, и вскоре мы только за обслуживание госдолга, то есть в виде процентов, будем платить в год порядка 600 миллионов! Нужно экономику поднимать! Этим наша партия и будем заниматься – если на выборах следующего года получит поддержку граждан ЛР! Сейчас же правительство ведет себя, как… капитан «Титаника». Пора это остановить!