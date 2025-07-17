Приватизация отменяется? Власти Латвии решили перед выборами не злить избирателей

Создается ощущение, что правящим скучно, когда нет скандалов. Им скучно даже летом. Точнее — было скучно. До того момента, как Минфин обнародовал информационный доклад о "частичной приватизации" — возможности "отправки на биржу" акций государственных и муниципальных предприятий.

Эффект взорвавшейся бомбы произвела та часть доклада Минфина, в которой рассматривалась и продажа акций стратегических предприятий — например, "Латвэнерго" и "Латвияс валстс межи". Важно подчеркнуть, что приватизация этих предприятий, даже частичная, запрещена законом. Тем не менее в докладе предлагалось внести изменения в законы, с тем чтобы можно было провести "отчуждение не менее 10% акций государственных обществ капитала", приватизация которых пока запрещена.

Возмущение и оппозиции, и, кстати, одной из коалиционных сил — Союза зеленых и крестьян, — вызвала сама мысль о возможности продажи части капитала "Латвэнерго". Ведь несколько лет назад 300 тысяч граждан ЛР поставили свои подписи под законопроектом о запрете приватизации этого предприятия. И Сейм, дабы не доводить дело до референдума, тут же принял этот народный законопроект. Игнорировать результаты фактически референдума — это сродни политическому самоубийству.

Компромисс уже понятен

"Зеленые крестьяне" выступили на днях с грозным заявлением, в котором категорически отвергли возможность даже обсуждения приватизации "народной собственности". Так или иначе, на последнем заседании коалиционного совета обсуждение этого вопроса все же состоялось.

По слухам, премьер и министр финансов не стали "лезть в бутылку" и предложили "поработать над компромиссом". В принципе содержание компромисса уже известно и понятно: отложить на неопределенное время вопрос вывода на биржу стратегических предприятий и ограничиться "пилотным проектом" в виде первичного публичного предложения (IPO), то есть первичного вывода на биржу акций госпредприятий airBaltic, Латвияс целю узтуретайс и муниципального предприятия "Ригас наму парвалдниекс".

Вывод на биржу этих трех предприятий будет совершенно "безболезненным" и логичным. Например,"Латвияс целю устуретайс" — это прибыльное предприятие с разветвленной региональной базой по ремонту и содержанию государственных дорог и продажа части акций действительно оживит и рижскую биржу, и главное — позволит привлечь столь необходимые дополнительные средства на содержание дорог. Понятно, что и "Ригас наму парвалдниекс", продав часть акций, сможет более успешно конкурировать на рынке обслуживания жилых домов и направить средства, вырученные от продажи акций, на реновацию домов.

Что же касается airBaltic, то правительство спит и видит, как бы быстрее реализовать акции этого предприятия на бирже, ведь в противном случае национальная авиакомпания не сможет выполнить свои кредитные обязательства (облигации с высоким процентом) и государству снова придется вкладывать деньги налогоплательщиков.

Другой вопрос, что сейчас — не самое благоприятное время для вывода госпредприятий на биржу. Но план Минфина и не предполагает немедленную котировку акций упомянутых предприятий — скорее всего, это произойдет только в следующем году. И то лишь при условии благоприятной геополитической ситуации.

Руки прочь от стратегических предприятий!

Понятно, что Минфин заговорил о приватизации стратегических предприятий не от хорошей жизни — казне нужны деньги и большие: размер госдолга и главное — проценты по обслуживанию долга, — растут, а "оборотных" средств катастрофически не хватает.

Только в следующем году обслуживание госдолга обойдется налогоплательщикам почти в 600 миллионов евро! Но маловероятно, что в нынешнем Сейме наберется большинство для того, чтобы снять законодательный запрет на приватизацию "Латвэнерго" и других крупных предприятий. К тому же это явно не отвечает долгосрочным экономическим интересам Латвии.

"Что касается таких стратегических предприятий, как "Латвияс валстс межи" и "Латвэнерго", то они не подлежат приватизации! "Латвияс валтс межи" снабжает сырьем нашу деревообрабатывающую промышленность, и приватизация этого предприятия может привести к снижению инвестиций в лесные дороги и в инфраструктуру.

Задача же "Латвэнерго" — увеличить производство электроэнергии и сделать ее более дешевой, чтобы в Латвии могла развиваться промышленность. Но решить это можно только в том случае, если "Латвэнерго" останется государственным предприятием", — заявил на днях в интервью ТВ–24 советник министра сообщения Янис Ошлейс.

А что там с контролем наличных средств?

Так или иначе, но сегодня, когда вы будете читать этот номер, на ковер в парламентскую фракцию Объединенного списка для дачи пояснений по поводу "планов приватизации" будет приглашен министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"). Ему придется отдуваться и по другой скандальной инициативе Минфина — поправках в правила Кабмина, которые обяжут банки подавать так называемые пороговые декларации в случае, если физическое или юридическое лицо внесет через банкомат деньги на сумму от 750 евро или снимет деньги на сумму от 1500 евро.

Опять–таки не только оппозиция, но и правящие в лице все тех же "зеленых крестьян" выступили против такой попытки ограничить частную собственность. Особенно это касается снятия уже "чистых" денег — после уплаты всех налогов. Правда, рискнем предположить, что здесь даже "зеленые крестьяне" будут не в силах остановить поправки. Они будут скоро приняты. Другое дело, что могут быть повышены сами суммы, с которых начнется "учет и контроль", или пороговые декларации не нужно будет заполнять в случае, если деньги со счета в любом объеме снимает физическое лицо.

В любом случае, очевидно, что по мере приближения выборов "имущественные вопросы" будет все сложнее проводить через правительство и Сейм. К тому же и внутри коалиции уже нет былого единства.