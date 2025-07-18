На всех латвийских детей денег не хватит: как увеличить «детские пособия»?

Премьер Эвика Силиня, запуская рестарт своего правительства, обозначила только два приоритета в бюджете–2026 — безопасность (оборона) и демография.

Это означает, что только эти две сферы могут рассчитывать на дополнительные ассигнования.

Первым делом самолеты?

Ближе к концу лета мы узнаем, сколько именно средств правительство наскребло и сколько готово занять, чтобы уже в следующем году на военные нужны приходилось около 5% от ВВП. Если это произойдет, то мы станем образцовой страной НАТО в плане величины расходов на оборону.

А что же с демографией? Тут мы далеко не образец, скорее пример — как нельзя относится к семьям с детьми. Достаточно сказать, что основные пособия семьям с детьми не пересматривались годами. Так, размер пособия по уходу за ребенком в первые два года жизни не менялся с 2014 года. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 171 евро, а с полутора до двух лет — 42,69 евро. Это просто смешные деньги по сегодняшним меркам.

Поскольку демография объявлена приоритетом, то Минблаг сперва замахнулся на повышение всех видов пособий семьям с детьми. На эти цели требовалось дополнительно минимум 150 миллионов. Но теперь в Минфине дали понять, что о таких деньгах даже и мечтать не стоит. По крайней мере, не в следующем году. Поэтому теперь министр благосостояния Рейнис Узулниекс (Союз зеленых и крестьян) согласен уже на еще меньшую сумму — 79,6 миллиона. Этих денег на повышение всех видов пособий, включая семейное пособие на каждого ребенка, в семье точно не хватит.

На что же хватит? Прежде всего повысится, причем вдвое, пособие по уходу за ребенком в первые полтора года — то есть вместо 171 евро мамочки будут получать 340 евро.

Государство оплатит нянечку

Также планируется поднять пособие по рождению ребенка — вместо 421 евро будут платить, если удастся выбить средства, 600 евро. Это, разумеется, единовременное пособие, к которому следует прибавить и единовременное пособие по рождению ребенка от самоуправления. Если два пособия сложить, то на коляску и, возможно, кроватку хватит.

Министр надеется, что в 2027 и 2028 годах пособие по уходу за ребенка удастся еще повысить. Опять–таки при условии, что будут "лишние" деньги.

Кроме того, в следующем году планируется повысить пособие попечителям, то есть тем, кто воспитывает детей "вне семьи" — путем усыновления.

А еще Минблаг хочет увеличить выплату семейного пособия до 20–летнего возраста тем, кто продолжает учиться. Сейчас пособие платится лишь до достижения совершеннолетия, то есть до 18 лет.

Утвержденный план улучшения демографической ситуации предусматривает и оплату услуг нянечек в случае, если молодые родители выходят на работу.

Все эти меры, разумеется, нужны, это, как говорится, шаг в правильном направлении. Но этого явно недостаточно. Особенно учитывая, что на увеличение семейных пособий в следующем году денег нет.