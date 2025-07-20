Mинземледелия представит правительству доклад о потерях села из-за погоды

Министерство земледелия на следующей неделе представит правительству информационный доклад об убытках, причиненных сельскому хозяйству неблагоприятными погодными условиями этого года, сообщил министр земледелия Арманд Краузе.

В докладе отмечается, что уже третий год подряд сельское хозяйство страдает от неблагоприятных погодных условий, которые угрожают жизнеспособности некоторых ферм.

В документе говорится, что своевременное обслуживание систем мелиорации имеет решающее значение в периоды сильных дождей, поэтому необходимо продолжать обеспечивать государственную поддержку программ мелиорации в Латвии, чтобы сохранить продуктивность сельскохозяйственных угодий, предотвратить риски наводнений и способствовать устойчивому развитию сельских территорий.

Проведенное министерством обследование мелиорационных сооружений показало, что для устранения ущерба, причиненного продолжительными дождями, необходимы дополнительные средства из государственного бюджета. В связи с этим планируется поручить Минземледелия до 1 сентября подготовить проект распоряжения о выделении 523 200 евро из резервных фондов государственного бюджета на устранение ущерба государственным мелиорационным сооружениям, вызванного продолжительными дождями.

Министерство работает над законодательными предложениями по облегчению обслуживания мелиорационных систем.

"В настоящее время ситуация действительно критическая из-за бюрократии. Говоря простым языком, чтобы просто очистить канаву и реконструировать ее, требуются сложные процедуры, в том числе оценка влияния на среду, что задерживает и практически останавливает работы", - сказал министр.

До 10 июля 2025 года фермеры заявили о 51 498 гектарах сельскохозяйственных площадей, поврежденных или не засеянных в результате дождей и заморозков, а общий предварительный ущерб оценивается в 63,886 млн евро.

По площади больше всего пострадали овес, яровая пшеница, озимая пшеница, горох и постоянные пастбища, потери которых оцениваются в 43,686 млн евро, а от весенних заморозков пострадали 2 107 га плодовых культур - яблок, груш, черники, черной смородины и облепихи.

Министерство земледелия представило в Европейскую комиссию оценку влияния неблагоприятных погодных условий 2025 года на фермеров и призвало использовать бюджет Европейского союза для компенсации убытков.

Министерство также отмечает, что фермеры могут обратиться в Службу государственных доходов (СГД) и, в зависимости от ситуации, попросить распределить уплату просроченных налоговых платежей на период до одного года.

Также министерство планирует предложить кредитным и другим учреждениям оценить возможность не налагать штрафы на фермеров, пострадавших от погодных условий, и рассмотреть возможность отсрочки или продления выплат по кредитам.