Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением

Помните одесский анекдот, когда у претендента на должность главбуха спросили, сколько будет дважды два, а он в ответ поинтересовался: «А мы покупаем или продаем?»

Этот вопрос теперь многим экспертам не дает покоя в контексте сообщения правительства о намерении сперва «купить» у шведских акционеров доли капитала в концернах LMT и Tet, а потом, возможно, их продать – и стратегическому инвестору, и миноритарным акционерам (на бирже). Но обо всем по порядку.

Приватизация отменяется. Пока…

Напомним, что «танцы» вокруг госпредприятий начались пару недель назад с другой скандальной истории: как мы уже сообщали , был обнародован информационный доклад Минфина с предложением «пустить на биржу», то бишь провести частичную приватизацию крупных госпредприятий, включая и те предприятий, капитал которых даже частично отчуждать ЗАПРЕЩЕНО! Запрещено специальными законами.

И вот на минувшей неделе глава Минфина Арвилс Ашераденс заявил, что «Латвэнерго», «Латвияс валстс межи» и другие стратегические предприятия пока на биржу отправлять не планируется. Мол, скандал исчерпан.

Полку госпредприятий прибыло. Или?

Но параллельно, чтобы как-то погасить этот скандал и улучшить свой имидж, правящие сообщили, на первый взгляд, куда более хорошую новость: было объявлено о готовности государства при помощи средств «Латвэнерго» и Латвийского телерадиоцентра полностью выкупить акции LMT и Tet. То есть речь идет о том, чтобы выкупить акции, которые принадлежат шведскому концерну с участием шведского госкапитала Telia. Шведы являются акционерами двух телекоммуникационных гигантов уже более двух десятилетий!

Напомним, что структура акционеров в этих двух компаниях очень сложна, но все равно латвийское государство имеет в итоге контрольный пакет акций. Однако стратегические решения LMT и Tet могут принимать только на основе консенсуса. А вот его в «политически чувствительных» вопросах до сих пор со шведскими партнерами достичь не удалось. В частности, как утверждает латвийская сторона, Telia противилась тому, чтобы LMT участвовала в военно-стратегических проектах, вкладывая в это средства компании.

Еще в первой половине сентября прошлого года начались переговоры представителей правительства (высокопоставленные чиновники Минэкономики и Минсообщения, представители упомянутых телекоммуникационных компаний и руководители Telia). Переговоры, рассчитанные максимум на месяц, в результате затянулись... почти на год. И вот в этот вторник было объявлено о том, что правительство приняло стратегическое решение взять под полный контроль эти два телекоммуникационных гиганта. Сумма сделки пока не называется, но, по слухам, она может превысить полмиллиарда евро!

Итак, казалось бы, все очень выглядит весьма положительно: в кои-то веки власти вместо приватизации, напротив, увеличивают «портфель» принадлежащих государству предприятий и тем самым укрепляют роль государства в развитии телекоммуникаций. Это будет способствовать и укреплению национальной безопасности.

LETA

Вместо одного инвестора – другой?

Но не успели даже самые ярые критики правительства порадоваться переговорному успеху команды Силини, как министр экономики Виктор Валайнис пояснил: параллельно с выводом акций на биржу планируется привлечь стратегического международного инвестора. Возник логичный вопрос: зачем же выкупать акции у одного международного инвестора (Telia), который специализируется на бизнесе в сфере телекоммуникаций, чтобы потом искать другого международного инвестора?! В чем здесь «фишка»? Не лучше ли было бы сразу продать контрольный пакет международному инвестору и не тратить 500–600 миллионов евро из бюджета «Латвэнерго» и Латвийского теле-радиоцентра, которые могли бы пойти в госказну?!

Оппозиционные политики уже усмотрели в этих планах правительства нечто вроде аферы. Или все намного прозаичнее и это просто очередная глупость?!

Экономист Гунтарс Витолс недоумевает: в то время как правительство плачется по поводу отсутствия денег – нет возможности даже изыскать 150 миллионов на детские пособия, два госпредприятия – «Латвэнерго» и Латвийский теле-радио центр, вместо того чтобы свою прибыль перечислить в казну (на те же детские пособия), будет покупать у шведов акции LMT и Tet и потом опять искать нового инвестора! А почему нельзя было тогда сразу же или найти более выгодного государству инвестора, нежели Telia, и он бы выкупил у шведов эти акции?

Так или иначе, но в сложившейся ситуации остается надеяться, что в итоге, продав свои (государственные) акции на бирже и привлекая инвестора, государство сможет не просто вернуть вложенные 500 миллионов, но еще и заработать. Есть резон и в прозвучавшем предложении инвестировать в уже объединенный концерн LMT/ Tet средства латвийских пенсионных фондов. На сегодняшний день лишь 8% накоплений пенсионеров во втором пенсионном уровне вкладывается в Латвию, то есть львиная доля латвийских денег «работает» в других европейских странах и даже в США! В результате экономика Латвии не получает так необходимые ей оборотные средства для развития…

Что же это было?!

В общем, с одной стороны, идея развивать и фондовый рынок, и сами госпредприятия правильная, но, с другой стороны, предложенный вариант – сперва с откупом части капитала у одного инвестора и потом с продажей части капитала другому инвестору, представляется слишком сложным и явно не очень выгодным государству. Известный политтехнолог Юргис Лиепниекс высказался на сей счет куда менее дипломатично: «Какие космические идиоты! У Tet и LMT уже есть международный инвестор, но ему сейчас заплатят столько, сколько он просит. Пострадают доходы бюджета. Потом будут искать другого инвестора и еще за это будут платить разным консультантам».

Ему вторит экономист Янис Ошлейс: «Самое забавное в этой сделке, что у LMT достаточно доходов, чтобы самим выкупить Telia и Тet у себя, взяв в долг у фондов плюс у банков, и впоследствии выпустить часть акций на биржу. В результате было бы частное латвийское предприятие, которое могло бы возвращать занятое, увеличивая экспортные доходы. Почему используются деньги Latvenergo и налогоплательщиков, чтобы создать какое-то бесцелевое государственное предприятие? Я не понимаю».

Возможно, вскоре в правительстве все эти новости вновь назовут… «ошибкой коммуникации». Мол, вы нас, латвийцы, просто не поняли – мы не это имели в виду… Что ж, в любом случае, подождем начала следующего года, когда обещают завершить сделку с выкупом акций у шведской Telia.