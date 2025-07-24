NEPLP по-прежнему планирует судиться с «Дождем»

Несмотря на призыв Латвийской ассоциации журналистов (LŽA) не тратить административные ресурсы и прекратить судебную тяжбу с работающим в эмиграции российским независимым телеканалом «Дождь», Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ, NEPLP) намерен продолжить судебное разбирательство.

«Решение суда, конечно же, будет обжаловано», — указал NEPLP в письменном ответе агентству LETA.

Как сообщал ранее LSM+, на прошлой неделе окружной Административный суд признал незаконным решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ, NEPLP) о лишении латвийской лицензии независимого российского телеканала «Дождь» (TV Rain), работающего в эмиграции.

Главред «Дождя» Тихон Дзядко выразил надежду, что вердикт «станет началом нашего возвращения в кабельные сети Латвии и других стран Балтии».