Политика
Дата публикации: 24.07.2025
LETA
NEPLP по-прежнему планирует судиться с «Дождем»

Несмотря на призыв Латвийской ассоциации журналистов (LŽA) не тратить административные ресурсы и прекратить судебную тяжбу с работающим в эмиграции российским независимым телеканалом «Дождь», Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ, NEPLP) намерен продолжить судебное разбирательство.

«Решение суда, конечно же, будет обжаловано», — указал NEPLP в письменном ответе агентству LETA.

Как сообщал ранее LSM+, на прошлой неделе окружной Административный суд признал незаконным решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ, NEPLP) о лишении латвийской лицензии независимого российского телеканала «Дождь» (TV Rain), работающего в эмиграции.

Главред «Дождя» Тихон Дзядко выразил надежду, что вердикт «станет началом нашего возвращения в кабельные сети Латвии и других стран Балтии».

#латвия-россия #свобода слова
(2)
  • З
    Злой
    25-го июля

    Реально действие этой организации никак не влияет на то что люди смотрят, они с таким же успехом могут запретить солнце или смену времён года

    7
    1
  • П
    Процион
    25-го июля

    Почему Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ, NEPLP) до сих пор не ликвидирован и продолжает антиконституционную деятельность?

    8
    1

