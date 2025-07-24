Baltijas balss logotype

Нет пенсии - нет основания для пребывания: член Нацблока назвал пенсионеров РФ в Латвии паразитами 12 8063

Политика
Дата публикации: 24.07.2025
press.lv
Нет пенсии - нет основания для пребывания: член Нацблока назвал пенсионеров РФ в Латвии паразитами
ФОТО: LETA

Журналист, писатель и член Нацблока (Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK) Имантс Лиепиньш позволил себе на страницах pietiek.com порассуждать о том, что российские пенсионеры в Латвии, оказывается, являются паразитами. И вот почему:

"Иностранные граждане, прибывшие сюда каким-либо образом и ранее получившие вид на жительство, годами не интегрировались, не учили язык и не работали, но теперь получают пособия и готовятся жить на них. Знакомьтесь: пенсионеры Российской Федерации в Латвии.

В Латвии проживает около 9700 человек, которые должны получать пенсии от Российской Федерации. Последний раз такие пенсии выплачивались в декабре — всего на 3,5 миллиона евро. Не так уж много.

В результате российские пенсионеры, проживающие в Латвии, начали обращаться за пособиями. Рижская дума сообщает, что помощь оказана как минимум 124 российским пенсионерам, каждому в среднем выплачено 250 евро. Таким образом, на пособия уже могло быть потрачено 30 тысяч евро. «Указанным пенсионерам присвоен статус малоимущих или малообеспеченных, предоставлено пособие для обеспечения гарантированного минимального дохода, жилищное пособие, а некоторым — пособие на здравоохранение», — сообщает самоуправление. Деньги также требуют российские пенсионеры (или неполучатели пенсий) в Латгалии, но отдельной статистики там не выделяют.

Известно, что часть этих пенсионеров получает одновременно и латвийские, и российские пенсии. Они в своё время успели поработать в обеих странах, поэтому сейчас получают хотя бы одну пенсию, и за них можно не беспокоиться.

Беспокоиться стоит о тех гражданах Латвии, которые когда-то работали в России, а после выхода на пенсию вернулись из путинской России на родину. Таким людям мы обязаны помочь — они точно не виноваты в очередной подлости Кремля, который не выплачивает пенсии тем, кто когда-то платил налоги в России и внёс вклад в её экономику.

Однако самая многочисленная категория из этих 9700 российских пенсионеров — граждане Российской Федерации, проживающие в Латвии. Среди них есть как неграждане, которые в какой-то момент приняли российское гражданство, чтобы быстрее выйти на пенсию, так и различные приезжие из России (члены семей проживающих здесь, супруги латвийских граждан с паспортами соседней страны, бывшие гастарбайтеры и другие, достигшие пенсионного возраста). Редко, но встречаются даже такие, кто, будучи гражданами Латвии, решил принять российское гражданство.

Эти люди не должны получать от Латвии никаких пособий, поскольку они не являются гражданами Латвийской Республики. Это граждане Российской Федерации.

Дело в том, что для получения разрешения на проживание иностранцы обязаны указать источники дохода. Один из таких источников — пенсия, какой бы она ни была.

Если соответствующий иностранец больше не получает пенсию и не может указать другие законные источники дохода, его разрешение на проживание должно быть аннулировано — точно так же, как в случае с теми, кто отказывается учить государственный язык, не может сдать экзамен и даже не записывается на бесплатные (!) курсы. Несколько сотен таких уже покинули страну. Некоторые — принудительно.

Нет никакого рационального или законного основания позволять пенсионерам Российской Федерации, которых по ту сторону границы ждут невыплаченные пенсии, паразитировать за счёт Латвийской Республики", - считает Лиепиньш.

  • пк
    полосатый конь
    27-го июля

    test

    1
    0
  • М
    Михаил
    25-го июля

    на латыша он совсем не похож. Скорее всего, ещё один соплеменник Ланги и прочих "избранных", которых полно в нынешней власти.

    19
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го июля

    Неплохо отъелся на народные деньги! Брыли легли на плечи и прикрыли перхоть!

    19
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го июля

    Когда же каждая тварь за свои высеры начнет нести ответственность? Любую!

    51
    1
  • P13
    Podruzka 13
    25-го июля

    Ну вот когда эти необразованные уже поймут - если выгнать "иностранных" бабушек и дедушек из Латвии, то за ними и дети, и внуки потянутся, следственно, популяция латышей ещё уменьшится в пределах Латвии. Вымираты в действии.

    46
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Podruzka 13
    25-го июля

    И ООН и Минблаг Латвии на латышской нации поставили крест. Когда же каждый латыш это поймет уже?! Посмотрите на литовцев блин! Пора бы хоть что-то начать понимать. Скоро же поздно же будет.

    17
    0
  • К
    Кайзер
    25-го июля

    Всё-равно до Марциса Кулиса ему очень далеко ! Если между ними устроить соревнование в латышскости - Марцис победит !

    25
    4
  • 24-го июля

    А это даже говорить может ? Чудеса !

    37
    2
  • A
    Aleks
    24-го июля

    Хорошо ,что не гоями как в ИЗРАИЛЕ обзывают не чистых евреев из постсоветского пространства,призывая их покинуть страну :Чемодан,вокзал,Россия,будь ты хоть из Грузии или Украины.. И что то мне это напомнило..Где то я уже слышал про чемодан..Так вот откуда́ ветер то дует...👽

    33
    4
  • SK
    Soglasen Klassnij
    24-го июля

    Таких как он, в нашей стране, не так много. Не надо обращать на таких внимание.
    Тут много русских, которые, между прочим платили налоги в Латвии. Лучше отдать эти деньги нуждающимся, чем 30к отдать чёрному миллионеру.

    51
    1
  • lo gos
    lo gos
    24-го июля

    Вот латыши пошли, всё больше стали смахивать на евреев.

    53
    6
  • Е
    Ехидный
    24-го июля

    раньше только друзья знали ,что он идиот , а теперь об этом знает вся страна !!!

    165
    2
