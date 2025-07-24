Baltijas balss logotype

Ринкевич: для пресеченения дезинформации важен диалог Минобороны и НВС с обществом 4 889

Политика
Дата публикации: 24.07.2025
LETA
Ринкевич: для пресеченения дезинформации важен диалог Минобороны и НВС с обществом

Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС) должны продолжать регулярный диалог с обществом, чтобы предотвратить распространение любой возможной дезинформации, заявил в четверг президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с председателем комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондом Бергманисом и председателем комиссии по национальной безопасности Айнаром Латковскисом.

Советник президента Мартиньш Дрегерис сообщил агентству ЛЕТА, что на встрече обсуждалась актуальная ситуация на восточной границе, важность взаимодействия органов внутренних дел и оборонного ведомства в обеспечении эффективного сдерживания от создаваемой Россией и Беларусью угрозы.

Кроме того, обсуждался одобренный Кабинетом министров и переданный в Сейм законопроект о создании контрмобильной инфраструктуры, рассмотрение которого начнется в осеннюю сессию Сейма.

Должностные лица отметили важность диалога со всеми вовлеченными сторонами, особенно руководителями и жителями приграничных самоуправлений, с целью разъяснить намеченные меры по укреплению границы и их влияние на частную собственность.

Президент сообщил, что во второй половине августа планирует посетить восточную границу государства, чтобы дать личную оценку прогрессу в строительстве инфраструктуры, внедрении технологических решений, военном укреплении границы.

Во время встречи важное внимание было уделено разработке бюджета на следующий год, особенно финансированию государственной обороны и безопасности.

"В бюджетных дискуссиях необходимо помнить о необходимых инвестициях как в боеспособность и инфраструктуру, так и о привлечении, совершенствовании и долгосрочном развитии мотивированных и профессиональных кадров в структурах НВС, Государственной пограничной охране, других структурах внутренних дел и учреждениях государственной безопасности", - подчеркнул Ринкевич.

На встрече также обсуждались потенциальные изменения в системе пенсий за выслугу лет и прозвучало, что необходимо избежать негативного влияния реформ на меры укрепления внутренней и внешней безопасности, сообщил Дрегерис.

Читайте нас также:
#минобороны #эдгар ринкевич
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    25-го июля

    Чтобы не обвинили во враньё. Александр Бейдер,французский учёный.Книга на английском языке,,Еврейские фамилии на территории российской империи.1993 год. Там есть и фамилия Ринкевич.😎 А ,ну да,он же Ринкевичс😂😂

    5
    3
  • A
    Aleks
    25-го июля

    Встретились три еврея и договорились как будут разводить латвийцев на бабки ,выстраивая диалог с обществом😂😂😂 Шолом шабат,болезные...🔯

    6
    3
  • П
    Процион
    25-го июля

    Интересно, Раймонд Бергманис продолжает поднимать и взвешивать Галапагосских черепах в Рижском зоопарке? Ну а похождения Ринкевичса мало кого интересуют.

    10
    1
  • А
    Андрей
    24-го июля

    почему-то прочиталось как: "для обеспечения дезинформации...."

    10
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Европу еще можно спасти!»
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась 6 913
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 331
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 503
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 346

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 0
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 12
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 21
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 20
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 34
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 26
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 0
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 12
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео