Ринкевич: для пресеченения дезинформации важен диалог Минобороны и НВС с обществом

Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС) должны продолжать регулярный диалог с обществом, чтобы предотвратить распространение любой возможной дезинформации, заявил в четверг президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с председателем комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондом Бергманисом и председателем комиссии по национальной безопасности Айнаром Латковскисом.

Советник президента Мартиньш Дрегерис сообщил агентству ЛЕТА, что на встрече обсуждалась актуальная ситуация на восточной границе, важность взаимодействия органов внутренних дел и оборонного ведомства в обеспечении эффективного сдерживания от создаваемой Россией и Беларусью угрозы.

Кроме того, обсуждался одобренный Кабинетом министров и переданный в Сейм законопроект о создании контрмобильной инфраструктуры, рассмотрение которого начнется в осеннюю сессию Сейма.

Должностные лица отметили важность диалога со всеми вовлеченными сторонами, особенно руководителями и жителями приграничных самоуправлений, с целью разъяснить намеченные меры по укреплению границы и их влияние на частную собственность.

Президент сообщил, что во второй половине августа планирует посетить восточную границу государства, чтобы дать личную оценку прогрессу в строительстве инфраструктуры, внедрении технологических решений, военном укреплении границы.

Во время встречи важное внимание было уделено разработке бюджета на следующий год, особенно финансированию государственной обороны и безопасности.

"В бюджетных дискуссиях необходимо помнить о необходимых инвестициях как в боеспособность и инфраструктуру, так и о привлечении, совершенствовании и долгосрочном развитии мотивированных и профессиональных кадров в структурах НВС, Государственной пограничной охране, других структурах внутренних дел и учреждениях государственной безопасности", - подчеркнул Ринкевич.

На встрече также обсуждались потенциальные изменения в системе пенсий за выслугу лет и прозвучало, что необходимо избежать негативного влияния реформ на меры укрепления внутренней и внешней безопасности, сообщил Дрегерис.