Депутат предложил устроить суповую кухню напротив посольства России

Дата публикации: 30.07.2025
Депутат предложил устроить суповую кухню напротив посольства России

У депутата 14-го Сейма Эдвинса Шноре есть предложение, как помочь российским пенсионерам, проживающим в Латвии, которым Россия не выплачивает им пенсии.

Несколько дней назад адвокат Олавс Церс объяснил, почему Латвия должна заботиться о брошенных Россией пенсионерах. По его словам, с гуманитарной точки зрения — нельзя позволить человеку умереть от голода, но это имеет и другие последствия. Прежде всего, Латвия могла бы преподнести это как акт гуманности и таким образом улучшить свой имидж.

«Но самое главное — мы эти деньги никому не дарим, мы их попросим назад у России. Возможно, мы уже сейчас можем это сделать — может, есть арестованное имущество, может, арестованы деньги на банковских счетах, которые принадлежали России», — сказал О. Церс.

Мнение прокомментировал депутат Сейма Эдвинс Шноре: «Фактически предлагается выдать России кредит, пока у неё проблемы с бюджетом из-за войны. Это неправильно. Российским гражданам не следует выплачивать никаких денег. Если есть опасения за их выживание — тогда следует открыть суповую кухню напротив посольства России».

Его мнение поддерживает ряд комментаторов в социальных сетях:

Розе: Если у граждан России изменилась жизненная ситуация и у них больше нет средств к существованию, их вид на жительство следует аннулировать, а самим — помочь вернуться в Россию. Единовременное пособие на репатриацию обошлось бы латвийским налогоплательщикам дешевле.

Линда: Господин Церс не просчитал административные расходы всего этого процесса. Он может заниматься этим за свой счёт — выдавать в долг и потом взыскивать. Иностранцы, которые не могут себя обеспечить в Латвии, могут вернуться в страну своего гражданства. Это касается и граждан России.

Мейта: Сейчас как раз подходящее время для всех защищающих права русских партий провести митинги у посольства России с требованием выплатить пенсии. Вот это была бы настоящая защита интересов соотечественников, но, кажется, они боятся…

Мартиньш: Немного поискал информацию — в других странах такие же проблемы с выплатами, но ни одна страна даже не задумывается выплачивать что-то в долг. Ни одна.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Российской Федерации до сих пор не перевёл средства, необходимые для выплаты пенсий российским пенсионерам в Латвии. В последний раз российские пенсии были выплачены в декабре 2024 года: в общей сложности 9,7 тысячи человек получили 3,5 миллиона евро. Неизвестно, будет ли и когда возобновлено финансирование со стороны России. Всё больше пожилых людей просят помощи у местных самоуправлений.

(12)
  • А
    Андрей
    31-го июля

    Редакция, читая последний абзац, меня терзают смутные сомнения - ВАС КУПИЛИ С ПОТРОХАМИ? Где подробности? Почему Пенсионный фонд РФ не может произвести выплату пенсий? Не надо давать трибуну инвесторам в акции американских предприятий (см. декларацию Шнёре на выборах в Сейм в 2022-м году). Или вы тоже верите, что у РФ закончились деньги? Такой нарратив уже несколько недель закидывают разные люди, не имеющие к РФ никакого отношения. Ваш журналист уже был с вопросами в посольстве РФ? Что ответили? Где затык? Если на официальном уровне правительство ЛР не имеет возражения против прямых выплат пенсионарам - пусть совместно с правительством РФ организуют транспортировку наличных из РФ в те учреждения, где производятся выплаты. Или банковский транш. И т.д. Вместо того, чтобы просто ретранслировать чушь - редакция могла бы реально задать вопросы вовлеченным персоналиям и организациям, нарисовать схему транзакций и подсветить на каких участках этой схемы проблема. С именами и фамилиями. 4-я власть называется?
    Больше похоже на дилетантов!

    8
    0
  • A
    Aleks
    31-го июля

    Интересный факт из истории ВОВ.В Литве,единственной республики Прибалтики,не получилось у немцев создать батальоны Ваффен СС.Да,были лесные братья,которые ненавидели СССР,но карательные органы из литовцев создать не получилось,а это о многом говорит.

    17
    1
  • A
    Aleks
    31-го июля

    Помогать надо старикам и детям и плевать ,чьи пенсионеры,хотя о чем там говорить,если ненавидит русских не только Кремль ,но и Сейм с правительство -это ж одни и теже люди,но ,надеюсь,что в маленькой Латвии быстрее все поменяется как меняется в Литве и латыши с интересными фамилиями свалят из страны,а потом ,может,и русские с интересными фамилиями отправятся на лесоповал в России Такое ж уже было .

    5
    2
  • 010725
    010725
    30-го июля

    а потом эти славные, креативные люди пойдут причитать по миру "а нас за що?".

    22
    4
  • Ш
    Шурик
    30-го июля

    Издеваться над русскими стариками и старухами - это любимое занятие латышей , которых эти "депутаты" и провоцируют ...

    75
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го июля

    Всё правильно выплаты должны осуществляться со счетов тех депутатов, которые запретили перечислять деньги из России. Именно с их личных банковских счетов!

    73
    4
  • Д
    Дед
    30-го июля

    Так латыши запретили перечислять деньги из России, так пусть правительство принявшее это решение и компенсирует пенсии, а не занимается дебилизмом с кухнями. Компенсирует желательно за счет тех дебилов, кто подписал эти запреты.

    96
    2
  • З
    Злой
    30-го июля

    В этом вопросе очень легко разобраться- пусть обе страны публично, в прямом эфире, расскажут о своих проблемах, ссылаясь на нормы закона который препятствует передачи денег пенсионерам- со стороны России пункт санкций, со стороны латвии ответ от банков почему они не принимают платежи!

    118
    3
  • Ш
    Шурик
    Злой
    30-го июля

    Так кто латвийским медиа и гос. аппарату ЭТО позволит ? Пропаганда рулит ...

    24
    1
  • lo gos
    lo gos
    30-го июля

    Пусть этот господин-поц накормит своих латышских пенсионеров, а то они с голоду дохнут. По данным на 2022 год, около 419 тысяч жителей Латвии находились за чертой бедности.сейчас уже наверняка больше

    122
    3
  • Е
    Ехидный
    30-го июля

    чем больше наши депуттаты инициативничают , тем больше "испанский стыд" !!!

    91
    4
  • OT
    Ol Ti
    30-го июля

    Мдааа... славна земля атвийская придурками...

    112
    3
Читать все комментарии

