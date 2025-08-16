«Его принимали, как короля...» Политологи о встрече Путина и Трампа

Политтехнолог Юргис Лиепниекс в социальных сетях поделился своими первыми впечатлениями от встречи глав США и России в Анкоридже.

"На мой взгляд, Путин большой победитель, он в выигрыше от всего этого. Прежде всего, его принимают как короля, как самого уважаемого из лидеров, он не идет на уступки ни в одном вопросе - даже не прекращение огня, не перемирие, невозвращение похищенных детей... Никаких уступок и ему ничего за это не будет. И он добился продолжения переговоров, которые он затягивает весь этот год, с той разницей, что Трамп сейчас снова уже рассказывает, как Путин великолепен", - констатировал Юргис Лиепниекс. Он обратил внимание на то, что перед Путиным прямо от трапа самолете растелили красную дорожку и Трамп к месту встречи его отвез на своем лимузине, хотя машина Путина - Aurus, - ждала его на летном поле.

В свою очередь, постоянный собеседник Лиепниекса на youtube-канале, психотерапевт Нил Константинов полагает, что рано еще утверждать, что переговоры были безрезультатными. Он обратил внимание на то, что Трамп пообещал сперва результаты переговоров обсудить с президентом Украины и лидерами ЕС.

Ю. Лиепниекс уверен, что Трамп "уехал с пустыми руками, а Путин одержал большую дипломатическую победу".