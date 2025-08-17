Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Как же нам без войны»? - латвийский политолог о встрече на Аляске 8 3850

Политика
Дата публикации: 17.08.2025
press.lv
«Как же нам без войны»? - латвийский политолог о встрече на Аляске
ФОТО: Mixnews

"15 августа вечером, после 22:00, я удобно устроился в кресле у телевизора, надеялся посмотреть прямую трансляцию с Аляски с комментариями в том числе и на латышском языке.

Но ничего подобного! Латвийское ТВ транслировало сериал, в котором "Эва продолжает жить во лжи, но постепенно приходит к пониманию, что правды не избежать. Поэтому она решает ещё немного солгать"...", - пишет в своём блоге политолог и публицист Кристиан Розенвалдс.

"И если уже в тот вечер всё было окутано скрытыми посланиями, в том числе выбор места встречи на Аляске, указывающий на географическую близость США и России, аплодисменты и красные ковровые дорожки, поездка на одном автомобиле и разговор без переводчика, а также пролёт истребителей США и в конце - отменённый обед, то закономерно и наше отсутствие интереса. Пусть они там встречаются, как и где хотят, мы это не поддерживаем, нас это не интересует! У нас свой сериал!

А в других случаях первые лица Латвии так активны в своих соцсетях - да и в тот день было уже опубликовано столько светлых фото из Аглоны. В других случаях - баскетбольный, хоккейный или футбольный матч ещё не закончился, а патриотическое поздравление уже отправлено. А мнение о встрече на Аляске?... Tсть основание для тревоги? Нет, всё хорошо, можем облегчённо вздохнуть! Всё по-старому, ничего не изменилось! Хорошие и плохие - по-прежнему те же самые, голову ломать без толку не надо.

А мы ведь предупреждали, что Путин объегорит, предупреждали, что у Трампа ничего не выйдет. Больше слушайте нас!

А если бы они о чём-нибудь условились? Ужас!...Ещё пришлось бы отменять санкции, даже сотрудничать. Ещё пришлось бы смириться с перемирием или даже миром при нынешних линиях фронта. Нет! Никакого мира на украинской земле! И мы сами будем определять, когда настанет время миру, никакие не русские и не американцы, даже не украинцы.

А как это - жить без войны? У нас в Латвии есть президент, парламент и правительство, теперь ещё и самоуправления, избранные уже во время войны. Совсем как дети войны, они совсем не умеют жить иначе. Давайте пощадим их, не травмируя миром!" - Заключает Розенвалдс.

Читайте нас также:
#саммит #россия-сша #политолог #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
59
2
2
0
0
1

Оставить комментарий

(8)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    18-го августа

    О хоспаде... латвийское тв... он что-слабоумный? 🙄

    17
    3
  • З
    Злой
    17-го августа

    Не повезло ему, а прямая трнсляция была супер! Смотри еву дальше!

    21
    4
  • A
    Aleks
    17-го августа

    Пока Трамп встречался с Путиным ,а Си́линя все ,,экономит,,Ринкевич пристроил своего на теплое местечко- такой заслуженный 🔯 не должен жить на одну пенсию.Левит опять в деле👽

    20
    7
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го августа

    Мечты сбываются в определённый момент. И чаще всего этот момент наступает, когда он и на хрен не нужен!

    16
    4
  • С
    Сарказм
    17-го августа

    Нуу других икспердов у нас для вас нет... какой мир, о чем этот скорбный умом? Никто ни о чем не договорится. Рашнфюрер начал войну за передел мира, не имея для этого за душой ничего, кроме амбиций и собственных представлений о реальности и не в состоянии остановиться, пока не сломает себе шею. Трамп тоже не против что-то переделить, но, во-первых, он вообще плохо соображающий и не бельмеса не шарящий в международной политике имбецил, во-вторых, при любом переделе мира США объективно теряют (просто потому, что до Трампа они и так имели огромный кусок мира и передел может случится только за их счет), а это фанфарону Трампу вообще непонятно зачем, в-третьих даже они вдвоем не в состоянии навязать свою волю остальному миру, соответственно все их договоренности должны учитывать множество интересов третьих сторон, а это для них обоих слишком сложно и непонятно, к тому же никакой третьей стороне в своем уме силовой пересмотр границ и расползание чумы "русского мира" в путинском исполнении нафик невперлось. Так что первое, главное, необходимое и достаточное условие для мира, это, как совершенно правильно вещает рашнфюрер, "устранение первопричн войны", то есть его самого и его по уши замазанных в крови приспешников. До этого момента все саммиты и переговоры - пустое сотрясение воздуха и тактические маневры, не стоящие внимания, можно и сериал вместо засмотреть.

    6
    113
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    17-го августа

    Вы, батенька, часом не министр? Очень уж похожую хрень несёте...

    42
    5
  • 17-го августа

    сперва ковид, потом война были оправданием нашей бедности, что сейчас придумают? что обвинят правящие на сей раз? чтоб скрыть свою не компетентность

    151
    5
  • П
    Процион
    17-го августа

    Неплохо, Розенвалдс. Nav slikti, Rozenvaldi. :)

    91
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 188
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 168
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 368
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1614

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 139
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 41
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 30
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 45
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 179
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 78
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 139
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 41
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 30

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео