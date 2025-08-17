«Как же нам без войны»? - латвийский политолог о встрече на Аляске

"15 августа вечером, после 22:00, я удобно устроился в кресле у телевизора, надеялся посмотреть прямую трансляцию с Аляски с комментариями в том числе и на латышском языке.

Но ничего подобного! Латвийское ТВ транслировало сериал, в котором "Эва продолжает жить во лжи, но постепенно приходит к пониманию, что правды не избежать. Поэтому она решает ещё немного солгать"...", - пишет в своём блоге политолог и публицист Кристиан Розенвалдс.

"И если уже в тот вечер всё было окутано скрытыми посланиями, в том числе выбор места встречи на Аляске, указывающий на географическую близость США и России, аплодисменты и красные ковровые дорожки, поездка на одном автомобиле и разговор без переводчика, а также пролёт истребителей США и в конце - отменённый обед, то закономерно и наше отсутствие интереса. Пусть они там встречаются, как и где хотят, мы это не поддерживаем, нас это не интересует! У нас свой сериал!

А в других случаях первые лица Латвии так активны в своих соцсетях - да и в тот день было уже опубликовано столько светлых фото из Аглоны. В других случаях - баскетбольный, хоккейный или футбольный матч ещё не закончился, а патриотическое поздравление уже отправлено. А мнение о встрече на Аляске?... Tсть основание для тревоги? Нет, всё хорошо, можем облегчённо вздохнуть! Всё по-старому, ничего не изменилось! Хорошие и плохие - по-прежнему те же самые, голову ломать без толку не надо.

А мы ведь предупреждали, что Путин объегорит, предупреждали, что у Трампа ничего не выйдет. Больше слушайте нас!

А если бы они о чём-нибудь условились? Ужас!...Ещё пришлось бы отменять санкции, даже сотрудничать. Ещё пришлось бы смириться с перемирием или даже миром при нынешних линиях фронта. Нет! Никакого мира на украинской земле! И мы сами будем определять, когда настанет время миру, никакие не русские и не американцы, даже не украинцы.

А как это - жить без войны? У нас в Латвии есть президент, парламент и правительство, теперь ещё и самоуправления, избранные уже во время войны. Совсем как дети войны, они совсем не умеют жить иначе. Давайте пощадим их, не травмируя миром!" - Заключает Розенвалдс.