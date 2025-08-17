Baltijas balss logotype
Нам хотят облегчить жизнь? Экс-министр: давно пора выдавать больничный только после 3-го дня болезни

Политика
Дата публикации: 17.08.2025
tv24
Нам хотят облегчить жизнь? Экс-министр: давно пора выдавать больничный только после 3-го дня болезни
ФОТО: Valsts kanceleja

Минздрав хочет знать диагнозы нетрудоспособных лиц, но врачи этим недовольны. Экс-министр здравоохранения, а ныне глава Латвийского Красного Креста Лига Меньгелсоне в эфире TV24 высказала мнение, что отношение к больничным листам основано на недоверии и ряде других причин. Тем не менее это всё же финансовый документ, с ним связаны дальнейшие последствия для обеих сторон, так что это совсем не так просто.

"Мы давно уже могли внедрить такое, чтобы в течение первых трёх дней вообще можно было договориться с работодателем, как в Эстонии - я неважно себя чувствую, связываюсь с работодателем, он верит, и первые три дня я поправляюсь дома, не хожу на работу с кашлем, насморком и т.д., а не сразу с первого или со второго дня - уже больничный", - сказала президент Латвийского Красного Креста.

Меньгелсоне считает, что такой подход позволил бы освободить ресурсы с обеих сторон, так как каждый больничный, который должен выписать врач, - это нагрузка на врача. Что касается диагноза, то она сказала, что в этом плане понимает Минздрав, поскольку при отсутствии данных невозможно понять, что происходит в Латвии, и прогнозировать, каких лекарств надо больше закупить, что надо больше делать, а это необходимо для принятия решений, основанных на данных.

А с точки зрения пациента - он не хочет, чтобы работодатель знал его диагнозы и другие нюансы, связанные со здоровьем, поскольку каждый имеет право на приватность. По словам Меньгелсоне, здесь нужно найти золотую середину - должна быть известна хотя бы группа диагнозов, тогда и Минздрав будет делать прогнозы на основе этой информации, и работодатель поймёт, что заболевание связано, например, с органами дыхания, и сможет щадить и беречь своего работника, что для последнего тоже будет хорошо.

Но так как это связано с финансами, то всё не так просто. Поэтому Меньгелсоне рекомендует указывать группу диагнозов. К тому же при выдаче больничных есть ряд логичных аргументов. Например, я лишился трудоспособности, а на обследования могу попасть только через 4-5 месяцев. Что я делал в это время? Вот тут и начинается игра.

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    17-го августа

    а давайте на пятый день - вдруг помрет и писанины меньше !!!!

    29
    3

