Для новой партии соберут 500 «честных» людей и «умных патриотов». Это вообще реально? 8 740

Политика
Дата публикации: 18.08.2025
LETA
Для новой партии соберут 500 «честных» людей и «умных патриотов». Это вообще реально?

Выступающее против коррупции и мошенничества общество "Для завтрашнего дня" ("Rītdienai") планирует учредить новую политическую партию и принять участие в выборах в Сейм 2026 года, заявил агентству ЛЕТА представитель движения Янис Винтерс.

По его словам, цель - сформировать новую политическую силу, в которой "объединятся честные люди". Кроме того, целью партии станет борьба с коррупцией, а также перезапуск экономической системы Латвии путем цифровизации, роботизации и автоматизации.

Движение "Для завтрашнего дня" началось в июне этого года с организованного двумя антикоррупционными энтузиастами - Винтерсом и Райвитой Крамзакой - опроса об идее создания центристской партии.

Как следует из информации на сайте движения, "Для завтрашнего дня" будет центристской политической партией, которая "объединит честных, увлеченных и умных патриотов Латвии".

Партию планируется учредить до сентября, чтобы она могла принять участие в следующих выборах Сейма, отметил Винтерс. По его словам, сейчас удалось собрать 100 сторонников партии, но людей, готовых действовать в партии, сейчас чуть меньше 30.

Закон о политических партиях гласит, что число учредителей партии и объединения партий должно составлять не менее 200. В свою очередь, закон о выборах в Сейм устанавливает, что список кандидатов может подавать зарегистрированная в установленном законом порядке политическая партия, которая учреждена не позднее чем за один год до выборов в Сейм и насчитывает не менее 500 членов.

#политики #политические партии
Оставить комментарий

(8)
  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го августа

    Не хватит людей, можно привлечь кошек, собак, кур, гусей, свиней и тд., да и вообще, все что шевелится и в Сейм.

    3
    0
  • 18-го августа

    ну посмотрим на ваших патриотов которых вы соберёте и тогда можно говорить.

    3
    1
  • A
    Aleks
    18-го августа

    Как говорила депутат Лиепиня,обращаясь к ближневосточным депутатам Сейма:Я знаю множество неграждан,которые больше патриоты чем вы,хотя и не стоило метать бисер.Это не их страна.А неграждане тут родились,любят Латвию и исторических родин у них не существует.Вот и вся разница. Как в Литве подвинули Клан Лансбергиса-так стали случаться чудеса и Литва единственная из стран постсоветского пространства заняла 38 место среди 196 стран по уровню жизни.

    22
    1
  • A
    Aleks
    Aleks
    18-го августа

    Хватает в Латвии честных людей.Одно дело,что попадая во власть,они становятся белой вороной,а такие там не нужны,поэтому чем больше пороков,тем быстрее ты займешь какое то хорошее местечко с себе подобными. Если что то не поменяется в сознании ,мышлении,в людях ,которые идут во власть,то этой стране конец как государству.Останется территория и просто название.😭👽

    26
    1
  • П
    Процион
    18-го августа

    Вы, «честные и умные», эмоции и высокопарные изречения оставьте для себя, людей они мало интересуют. Лучше ответьте на вопросы, по вашим ответам на которые можно будет составить представление, кто вы такие есть на самом деле. 1. Как вы измените пенсионную систему, в которой сейчас один старикан получает 44 тысячи евро в месяц, а другой, его ровесник, обходится 150€? 2. Как вы собираетесь регулировать розничную продажу, в которой сейчас допускается торговая наценка в полторы тысячи %? 3. Как вы приведёте в порядок зарплаты госслужащих, которые сегодня совмещают десяток должностей и за каждое совмещение получают десятки тысяч € в месяц? Ждём вашего ответа, »честные и умные».

    43
    1
  • Д
    Дед
    Процион
    18-го августа

    И что они собираются делать с дискриминацией русских?

    28
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го августа

    которая "объединит честных, увлеченных и умных патриотов Латвии" -- Их следует искать на хуторах по всей Латвии, потому что там проживают исключительно честные, увлечённые и самое главное умные патриоты со всей Латвии. Их там такое количество, что МАМАНИГАРЮЙ!

    18
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    18-го августа

    Какой "центризм" при отборе "патриотах латвии"? Опять черепа на кристальность патриотизма измерять? Чё с латышской стороны не организовывай, всё получается с зигхайлем.

    25
    3
Читать все комментарии

