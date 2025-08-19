Пограничную полосу, отделяющую Латвию с Россией и Беларусью, с имеющихся 12 метров необходимо расширить минимум до 42 метров, заявил президент ЛР Эдгар Ринкевич во время инспекции восточных рубежей.

Главнокомандующий Ринкевич доволен тем, что забор на границе с Беларусью закончен. Однако "забор немного сдерживает, но это не панацея, нужны системы и пограничники", - заявил Ринкевич.

Он обнаружил, что на границе Латвии и России, недалеко от Кургана дружбы, размещены "зубы дракона", "ежи" и вырыты противотанковые рвы. Их оборудовали латвийские саперы. Президент отметил, что эти работы ведутся планомерно в местах наибольшей опасности.

Президент также подчеркнул, что на другой стороне границы тоже никто не дремлет, а действует.

Ринкевич также сообщил, что не менее важен кадровый вопрос, поскольку непродуманная реформа пенсий за выслугу лет может привести к нехватке людей в ответственных за национальную безопасность структурах. По мнению президента, необходимо следить, чтобы военнослужащие, пограничники и полицейские не подали в отставку.

Говоря о расширении пограничной полосы на 30 метров и влиянии этого процесса, Ринкевич заявил, что понимает людей, чья частная собственность находится у государственной границы, однако охрана и защита границы - главный вопрос государственной безопасности.

Командующий НВС генерал-майор Каспар Пуданс уверял, что невозможно создать публично доступный список, чтобы люди могли бы проверить, не находится ли их частная собственность в зоне, которая нужна военным. Работа с землевладельцами будет осуществляться индивидуально, добавил Пуданс.

Характеризуя ситуацию на восточной границе, начальник ГПО генерал Гунтис Пуятс подчеркнул, что ситуация остается стабильно напряженной: Латвия служит целевой страной, куда направляются потоки нарушителей границы.

В ходе визита Ринкевич посетил пункт временного размещения материально-технических средств контрмобильности в Зилупе, побывал в пункте пограничного контроля Терехово на латвийско-российской границе, осмотрел забор на латвийско-российской границе.

Президент также побывал в Силенском отделе ГПО и закрытом пункте пограничного контроля в Силене, а также посетил управление авиации и специальных операций.