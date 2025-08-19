Baltijas balss logotype
Ринкевич озвучил требование к России о гарантиях Украине

Политика
Дата публикации: 19.08.2025
BB.LV
Ринкевич озвучил требование к России о гарантиях Украине
ФОТО: LETA

Потенциальный мирный договор между Украиной и Россией должен быть связан с жесткими гарантиями безопасности, заявил журналистам во время посещения восточной границы Латвии президент Латвии Эдгар Ринкевич.

На просьбу прокомментировать события понедельника в Белом доме Ринкевич ответил, что ограниченный объем информации, попавшей в публичное пространство, является одним из признаков того, что процесс развивается. По его мнению, это показывает, что вчерашние переговоры были конструктивными.

Президент допускает, что саммит прошлой недели на Аляске и саммит, состоявшийся в понедельник в Вашингтоне, являются частью длительного процесса, поскольку одно дело - дискуссии об основных принципах, а другое - детали, начиная от гарантий безопасности и заканчивая проведением саммита между Украиной и Россией.

Ринкевич отметил, что перед саммитом между Украиной и Россией необходимо обсудить много вопросов. Пока неясно, как скоро может состояться этот саммит, поскольку это будет зависеть и от России. По мнению президента, положительно следует оценить прозвучавшее в понедельник, что именно Украина будет обсуждать с Россией вопрос территорий.

Президент подчеркнул позицию Латвии: международное право важно, а территориальная неделимость является одним из основных его принципов. Ринкевич подчеркнул, что только Украина и украинский народ могут принимать решения конституционного уровня.

По мнению Латвии, любое мирное соглашение должно быть связано со строгими гарантиями безопасности, отметил Ринкевич. Он напомнил о мирном договоре между Латвией и Россией 1920 года, который в 1940 году Советский Союз, наследницей которого является Россия, грубо нарушил.

"С учетом этого мы хорошо знаем и понимаем, что любой тип мирного договора должен иметь четкий механизм выполнения и контроля. [...] Об этом пойдет речь. Думаю, будут моменты, когда будет много надежд, но будут и те, которые принесут разочарование", - сказал президент.

Ринкевич обратил внимание на тот факт, что, несмотря на проведение саммитов на Аляске и в Вашингтоне, по украинским городам до сих пор продолжаются удары ракетами и дронами. Военные действия не прекращаются. Он выразил сожаление, что дискуссия о перемирии отложена и сейчас ведутся переговоры по мирному договору.

Президент подчеркнул, что необходимо продолжать максимально поддерживать Украину всеми возможными способами, быть готовыми применять новые санкции, над которыми сейчас работает Евросоюз, если будет такая необходимость. Также нужно следить за тем, как на развитие событий отреагируют другие союзники.

"Сейчас речь идет не о перемирии, а о политической дискуссии о заключении всеобъемлющего мира. Это, в свою очередь, связано с деталями, которые иной раз бывают критичны. Нынешняя цель - подготовить более детальную позицию и работать над подготовкой саммита Украины и России", - сказал президент Латвии.

Ранее сообщалось, что после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме президент США Дональд Трамп объявил о начале подготовки мирного саммита между Зеленским и Владимиром Путиным.

Трамп также заявил, что обсуждал гарантии безопасности для Украины как часть мирного соглашения с Россией, при этом ведущую роль в обеспечении этих гарантий возьмет на себя Европа в координации с Вашингтоном.

Оставить комментарий

(6)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го августа

    Перепись населения Одессы на 1894 год: Русские 188082 человека Евреи 112235 человек. Поляки 13462 человека. Немцы 8897человек. Греки 5272 человека.

    3
    1
  • A
    Aleks
    20-го августа

    Любят Путина евреи ,,латышские ,,и ,,русские,, Любят Путина взасос как и шлюхи Прусские Любят Путина евреи во всем мире Ведь бабла за эти годы много накосили.👽🔯 P.S.Сколько денег попилено на обороне,если Зеленский со товарищи выводил 50 млн долларов каждый месяц в ОАЭ. Война на Украине кладезь обогащения для мафиозных структур ,к коим относится,видимо и Ринкевич ,если судить по каталогу происхождения еврейских фамилий на территории Российской империи. Александра Бейдера,французского ученого.

    2
    3
  • ЕА
    Евгений Агапий
    20-го августа

    чувствуется, что Россия задрожит и выполнит все условия заднеприводного. Вонствующие пид---сы, они такие, суровые.

    10
    2
  • ФФ
    Фдуч Фдучев
    20-го августа

    Блин, когда же уже страны начнут заниматься своими делами и проблемами и перестанут подзуживать Украину двигаться по дороге по направлению к полному уничтожению?

    35
    1
  • VS
    Vad Sorry
    19-го августа

    На просьбу прокомментировать события понедельника в Белом доме Ринкевич ответил, что ограниченный объем информации,,, Он старый жук , пока приказ ни пришёл ни твердит как Силиня одну и туже фразу,,,

    39
    1
  • VS
    Vad Sorry
    19-го августа

    А причем тут Ринкевичь, вообще? И чего он там требует? Или просто мозги электорату промывает? Да всем уже давно наплевать на его мнение, зачем засорять эфир?

    42
    2
Читать все комментарии

