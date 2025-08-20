Baltijas balss logotype
«Эти политики даже не понимают, откуда деньги берутся. Они просто никогда не работали в бизнесе»

Политика
Дата публикации: 20.08.2025
BB.LV
«Эти политики даже не понимают, откуда деньги берутся. Они просто никогда не работали в бизнесе»

Президент Латвийской конфедерации работодателей подверг жесткой критике правящих политиков, которые не хотят сокращать госрасходы.

"Политики делятся на две категории. Одна категория политиков - это те, которые не желают экономить государственные средства. Они вообще не хзнают, откуда деньги берутся. Это типичные представители партии "Прогрессивные". Они готовы вечно занимать и в этом они не видят проблемы. При этом такие политики никогда сами деньги не зарабатывали, так что их даже не в чем обвинить - они реально не понимают", - так президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите в интервью ТВ-24 прокомментировал ситуацию с возможным сокращением госрасходов. Что же касается второй категории политиков, то они все понимают, они осознают, что государство живет не по средствам, то есть тратит больше, чем зарабатывает, но эти политики боятся за свои рейтинги.

"Они очень хотят попасть в следующий Сейм, хотят остаться у власти и боятся разгневать избирателей. А в итоге никакой реальной экономии средств не происходит. Долги растут и жизнь в кредит - это тупиковый путь! Мы просто набираем долги, за которые придется расплачиваться нашим детям", - заключил Андрис Бите.

#мнения
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(2)
  • 21-го августа

    сами выбрали такое правительство, каждый народ заслуживает свою власть. вы только ноете и ничего не делаете чтоб исправить ситуацию.

    17
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го августа

    Мы просто набираем долги, за которые придется расплачиваться нашим детям -- Вот к чему приводит непреодолимое, вековое желание латышей, каждый новый день начинать жить с чистого листа!

    45
    3

