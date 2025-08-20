«Впечатление, что госпожа Силиня живет в параллельной реальности» - политик

«Создается впечатление, что госпожа Силиня живет в какой-то параллельной реальности. Она заявила, что рост цен на продукты удалось остановить, хотя Центральное статистическое управление ясно указывает на обратное. Видимо, у госпожи Силини есть какие-то „альтернативные факты“, как у Дональда Трампа, на которых она основывает свои утверждения», — в эфире TV24 в передаче «Preses klubs» сказал Эдгарс Яунупс.

Он напомнил, что при составлении бюджета на этот год правительство обещало Торгово-промышленной палате и Конфедерации работодателей, что зарплаты в госсекторе не будут расти более чем на 2–3%. Однако в первом полугодии они выросли в среднем на 8–9% — втрое больше обещанного. Расходы бюджета продолжают расти. «В апреле утвердили план стабильности. В следующем году расходы бюджета будут выше, заимствования — больше. А сегодня Арвил Ашераденс сказал: „Экономить начнем когда? Послезавтра, после выборов!“» — отметил Яунупс.

По его словам, экономить действительно планируют лишь после выборов. «С одной стороны это смешно, с другой — это, на мой взгляд, откровенная манипуляция выборами. Мы живем как в „тучные годы“, сейчас ничего не экономится».

Яунупс предложил спросить руководителей госучреждений и госсекретарей: «Как у вас с этими мерами экономии в этом году?» Они ответят: «Справляемся!» Что это значит? Что ничего не происходит, все в порядке, мы продолжаем работать как раньше. А если послушать министра финансов, то и в следующем году ничего не изменится».

По его словам, это плохой прогноз: «Те 150 „мистических“ миллионов, которые якобы нужно сэкономить, означают, что бюджет будущего года вырастет примерно на 700 миллионов в соответствии с решениями, принятыми уже в этом году, а не за счет реального сокращения расходов. Эти 150 миллионов — лишь уменьшение темпов роста госрасходов, а не их фактическое сокращение». «На мой взгляд, премьер-министр отдохнула и вошла в нормальную для „Единства“ предвыборную кампанию, и говорить об экономии сейчас никак нельзя», — добавил Яунупс.