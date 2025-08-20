Baltijas balss logotype
«Впечатление, что госпожа Силиня живет в параллельной реальности» - политик 5 1180

Политика
Дата публикации: 20.08.2025
kasjauns.lv
«Впечатление, что госпожа Силиня живет в параллельной реальности» - политик
ФОТО: LETA

Член правления партии Latvijas attīstībai Эдгарс Яунупс резко раскритиковал правительство, обвинив премьер-министра Эвику Силиню в «альтернативных фактах» о ценах на продукты и заявив, что реальные меры экономии откладываются до выборов.

«Создается впечатление, что госпожа Силиня живет в какой-то параллельной реальности. Она заявила, что рост цен на продукты удалось остановить, хотя Центральное статистическое управление ясно указывает на обратное. Видимо, у госпожи Силини есть какие-то „альтернативные факты“, как у Дональда Трампа, на которых она основывает свои утверждения», — в эфире TV24 в передаче «Preses klubs» сказал Эдгарс Яунупс.

Он напомнил, что при составлении бюджета на этот год правительство обещало Торгово-промышленной палате и Конфедерации работодателей, что зарплаты в госсекторе не будут расти более чем на 2–3%. Однако в первом полугодии они выросли в среднем на 8–9% — втрое больше обещанного. Расходы бюджета продолжают расти. «В апреле утвердили план стабильности. В следующем году расходы бюджета будут выше, заимствования — больше. А сегодня Арвил Ашераденс сказал: „Экономить начнем когда? Послезавтра, после выборов!“» — отметил Яунупс.

По его словам, экономить действительно планируют лишь после выборов. «С одной стороны это смешно, с другой — это, на мой взгляд, откровенная манипуляция выборами. Мы живем как в „тучные годы“, сейчас ничего не экономится».

Яунупс предложил спросить руководителей госучреждений и госсекретарей: «Как у вас с этими мерами экономии в этом году?» Они ответят: «Справляемся!» Что это значит? Что ничего не происходит, все в порядке, мы продолжаем работать как раньше. А если послушать министра финансов, то и в следующем году ничего не изменится».

По его словам, это плохой прогноз: «Те 150 „мистических“ миллионов, которые якобы нужно сэкономить, означают, что бюджет будущего года вырастет примерно на 700 миллионов в соответствии с решениями, принятыми уже в этом году, а не за счет реального сокращения расходов. Эти 150 миллионов — лишь уменьшение темпов роста госрасходов, а не их фактическое сокращение». «На мой взгляд, премьер-министр отдохнула и вошла в нормальную для „Единства“ предвыборную кампанию, и говорить об экономии сейчас никак нельзя», — добавил Яунупс.

#правительство #мнения #эвика силиня
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го августа

    Мой дед рассказывал, что как только он увидел Титаник, он сразу заявил, что это судно утонет, но никто его не слушал. Он старался предупредить людей, даже кричал, но всё было напрасно.

    18
    1
  • 21-го августа

    это самое глупое правительство которое у нас было и я уверен что это правительство доведёт латвию до исчезновения. они разваливают страну

    34
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    20-го августа

    Человек, не прошежший кастинг на роль в порнофильмах, не может управлять страной. Точнее, может - но ТАК хреново...

    44
    1
  • Ч
    Чангл
    20-го августа

    Хуже партии чем эта не может быть. Даже нации кусают локти, что так можно было

    61
    1
  • З
    Злой
    20-го августа

    А секас?

    33
    3
Читать все комментарии

