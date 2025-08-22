Baltijas balss logotype
Слишком далеки от народа! Спикер Сейма признала провал громкой реформы 4 2249

Политика
Дата публикации: 22.08.2025
BB.LV
Слишком далеки от народа! Спикер Сейма признала провал громкой реформы
ФОТО: LETA

"Из разговоров с жителями краев ясно, что госуправление и самоуправления из-за реформы отдалились от людей", - заявила спикер Сейма Дайга Миеpиня по поводу результатов территориально-административной реформы в Латвии.

Административно-территориальная реформа не принесла желаемых результатов, заявила в пятницу председатель Сейма Дайга Миеpиня (Союз зеленых и крестьян), выступая перед делегатами конгресса Латвийского союза самоуправлений.

В свое время Миеpиня возглавляла Царникавский край, который в ходе реформы был включен в более крупное самоуправление.

Она напомнила, что в 2026 году будет проводиться оценка результатов реформы, однако уже сейчас из разговоров с жителями краев ясно, что госуправление и самоуправления из-за реформы отдалились от людей.

По мнению спикера, Сейму придется внести изменения в закон о реформе, предусмотрев возможность вновь разделить отдельные края. Нерешительность отдельных политических сил не позволила осуществить необходимые изменения раньше, поэтому впереди еще много работы, сказала Миериня.

Она указала на необходимость укреплять демократию, расширять возможности жителей регионов принимать решения по важным для них вопросам, укрепляя их уверенность в том, что их мнение действительно влияет на процесс принятия решений в госуправлении.

Также спикер отметила, что у самоуправлений должны быть достаточные ресурсы для обеспечения услуг населению, а государство не должно возлагать на них новые функции без выделения достаточного финансирования.

#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • Е
    Ехидный
    23-го августа

    "вновь разделить лтдельные края"!!!??? очень напоминает клиента психушки - не может сидеть спокойно , надо все время что-то делать ,а потом переделывать , и так по кругу бесконечно !!!!

    34
    1
  • A
    Aleks
    23-го августа

    Куда не плюнь-везде провалы,у которых есть имя и фамилия. Все таки,как не крути,хороша была статья-враги народа и наказание соответствующие. Вот тогда Латвия ,может быть,и в космос полетит и жить будет по другому. Как то не изобретал велосипед и президент Сингапура,начав с родственников и друзей,но у нас же другое....

    28
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го августа

    Ничего страшного, если вокруг одни идиоты, вполне возможно, вы, наконец пришли к своим.

    24
    1
  • АП
    Александр Петрушка
    22-го августа

    К сожалению в Латвии все реформы провальные! Что в медицине, что в образовании, везде провал! Такие у нас горе-реформаторы у власти!

    93
    2
Читать все комментарии

