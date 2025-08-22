Слишком далеки от народа! Спикер Сейма признала провал громкой реформы

"Из разговоров с жителями краев ясно, что госуправление и самоуправления из-за реформы отдалились от людей", - заявила спикер Сейма Дайга Миеpиня по поводу результатов территориально-административной реформы в Латвии.

Административно-территориальная реформа не принесла желаемых результатов, заявила в пятницу председатель Сейма Дайга Миеpиня (Союз зеленых и крестьян), выступая перед делегатами конгресса Латвийского союза самоуправлений.

В свое время Миеpиня возглавляла Царникавский край, который в ходе реформы был включен в более крупное самоуправление.

Она напомнила, что в 2026 году будет проводиться оценка результатов реформы, однако уже сейчас из разговоров с жителями краев ясно, что госуправление и самоуправления из-за реформы отдалились от людей.

По мнению спикера, Сейму придется внести изменения в закон о реформе, предусмотрев возможность вновь разделить отдельные края. Нерешительность отдельных политических сил не позволила осуществить необходимые изменения раньше, поэтому впереди еще много работы, сказала Миериня.

Она указала на необходимость укреплять демократию, расширять возможности жителей регионов принимать решения по важным для них вопросам, укрепляя их уверенность в том, что их мнение действительно влияет на процесс принятия решений в госуправлении.

Также спикер отметила, что у самоуправлений должны быть достаточные ресурсы для обеспечения услуг населению, а государство не должно возлагать на них новые функции без выделения достаточного финансирования.