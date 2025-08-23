И никаких передач на русском

Можно ли быть более радикальными, чем флагман национализма в Латвии — Национальное объединение? Инициатор создания новой партии Райвис Зелтитс уверен, что можно и нужно. И действительно, если почитать проект программы новой политической силы, то идеологи Национального объединения выглядят чуть ли не умеренными консерваторами и голубями мира.

Впрочем, судите сами. Так, активисты создающейся партии под рабочим названием Austošā saule ("Восходящее солнце") планируют в случае успеха на выборах и прихода к власти заняться вопросом репатриации "нелояльных бывших граждан СССР" в Россию, а также потребовать от России репарации за оккупацию и колонизацию.

Новые националисты хотят прекратить деятельность всех радиостанций и ТВ–каналов, которые вещают на русском языке. Также в мечтах Зелтитса и Ко ввести уголовную ответственность "за умышленные действия против тех, кто говорит на латышском языке, и за попытки уменьшить значение латышского языка в публичном пространстве". Что это означает, в программе не поясняется. Видимо, предлагается сажать в тюрьму за попытку использовать в общественных местах иные языки, кроме латышского.

В программе будущей партии и запрет даже на внеклассное изучение языков нацменьшинств. Судя по программе партии, ее создатели вообще не признают наличие в стране национальных меньшинств. Странно только, почему они в таком случае не обещают вывести Латвию из состава Евросоюза.

Зато Зелтитс со товарищи грозят люстрацией (поражением в правах) тем работникам госуправления, которые "сотрудничали с репрессивными структурами СССР или чьи публичные высказывания и действия противоречат конституционным ценностям Латвийской Республики".

Отобрать власть у "прорусских"

А еще новые националисты грозят ввести прямое госуправление теми самоуправлениями, в которых "вседозволенность прорусских политиков угрожает национальным интересам". Вероятно, радикальные националисты сами будут решать, руководство каких самоуправлений их не устраивает, и "перенимать власть".

Забавно при этом, что в программе данной политической силы несколько раз все–таки упоминается слово "демократия", хотя, судя по большинству идей, зафиксированных в программе, демократия там и близко не стояла.

Так или иначе, но уже в эту субботу состоится учредительный конгресс партии. Ее лидером, как можно предположить, и станет Райвис Зелтитс, который когда–то даже был генсеком Нацобъединения и даже один раз сумел избраться от этой партии депутатом Марупской думы.

Можно не сомневаться, что необходимые для учреждения партии 200 человек Зелтитс наберет — по крайней мере он утверждает, что в подготовке программы партии принимали участие аж 154 человека.

Где взять 500 активистов?

Отметим, что согласно закону, чтобы партия могла участвовать в ближайших парламентских выборах, она должна быть создана не позднее чем за год и в партии должно быть не менее 500 человек. Первое условие — успеть создать партию за год — Зелтитс скорее всего выполнит: выборы в Сейм пройдут в первых числах октября следующего года, и стало быть, у Зелтится еще есть месяц, чтобы успеть зарегистрировать партию.

Сложнее будет с выполнением второго условия — набрать хотя бы 500 человек. Но нельзя исключить, что новая партия попытается создать объединение с какими–то небольшими идеологически близкими партиями и тем самым вместе им удастся собрать эти 500 человек.

Зелтитс против Дзинтарса. Кто кого?

В любом случае у Национального объединения и близкого к нему нынче Объединенному списку появляется новый конкурент. Стоит ли бояться? Пока едва ли.

Во–первых, Национальное объединение имеет довольно много раскрученных в пиаровском смысле, то есть известных политиков.

Во–вторых, за эти годы Нацобъединение смогло нарастить стабильный электорат, который чуть ли не автоматически гарантирует преодоление пятипроцентного барьера.

В–третьих, нахождение в оппозиции к нынешнему правительству только прибавило популярности Нацобъединению, которое, согласно последним рейтингам, является самой популярной политической силой в стране.

Что этому может противопоставить будущая партия Austošā saule? Да, более радикальные идеи, да, более свежие лица, да, отсутствие скелетов в шкафу и попытка сыграть на новенького.

С другой стороны, на правом фланге очень сильная конкуренция, а у новой партии практически нет известных в обществе людей. Сам лидер Зелтитс тоже хорошо известен в узких кругах и харизмой не блещет. В общем, в одиночку пробиться в следующий Сейм новым националистам будет сложно, и это, согласитесь, неплохо. Национализма нам и так хватает в стране.

Как бы там ни было, но в стране полку политических сил прибыло. Можно ли считать, что партия Зелтитса станет единственной из созданных "под выборы"? Как уже сообщалось, еще одну партию — центристского толка — под названием Rītdienai пытается создать еще менее известные, чем Зелтитс и Ко, политики. Если эту партию удастся создать, то будем считать, что на выборы в 15–й Сейм пойдут две новые политические силы. Негусто. Хотя, с другой стороны, и это много, учитывая дефицит желающих в Латвии идти в политику.

Партии ищут новые лица

По слухам из кулуаров власти, сейчас ведущие политические силы страны отчаянно пытаются переманить к себе — или, если хотите, заманить уже более–менее известных экспертов — к примеру, экономистов.

Лидеры партий понимают, что избирателям требуются новые лица в политике. Особенно это актуально для трех правящих партий, которые пока не могут похвастаться стабильно высокими (мягко говоря) рейтингами. Напомним: если бы выборы в Сейм проходили сегодня, то, как показал опрос, проведенный социологами SKDS, в новом парламенте были бы представлены 8 политических сил — Нацобъединение, "Латвия на первом месте", "Прогрессивные", "Новое Единство", Объединенный список, Союз зеленых и крестьян, "Суверенная власть" и "Стабильности".

Кроме того, лидеры партий ищут и варианты для создания широких объединений. Попыткой сдружиться можно считать организованную на этой неделе конференцию различных политических сил в защиту наличных денег в контексте попыток правительства поставить под контроль взнос и снятие наличных в определенных суммах.