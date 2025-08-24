Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кантата о баррикадах: «Письма на булыжнике» обойдутся госбюджету в 70 тысяч евро 4 644

Политика
Дата публикации: 24.08.2025
BB.LV
Кантата о баррикадах: «Письма на булыжнике» обойдутся госбюджету в 70 тысяч евро

В январе 2026 года нас ждут торжества на 269 128 евро. Такую сумму предложила в годину всевозможных бюджетных урезаний потратить министр юстиции Инесе Либиня–Эгнере ("Новое Единство"). Есть святыни, на которых не экономят.

В начале будущего года, указала министр в документе, рассмотренном во вторник на заседании правительства, "исполнится 35 лет с январских баррикад 1991 года, когда сторонники независимости Латвии защищали свободу страны от военных акций и противников независимости". "Баррикады были важным моментом народного самосознания и волеизъявления".

В процесс вовлечен целый ряд ведомств — как силовых, Минобороны и МВД, так и гражданских — МИД, МОН, Минкульт, а также Сейм, Рижская дума, Латвийские телевидение и радио etc. Лейтмотивом включенных в план мероприятий служит применяемый земессаргами слоган: "Моя Латвия. Моя ответственность". Оборона государства "начинается c каждого латвийского человека", подчеркивает Минюст. Видимо, даже если он — внезапно негражданин.

Центр торжеств придется на Домскую площадь, там устроят праздничный концерт за 82 000 евро. В выставочном зале на Кипсале предполагается поставить музыкальное произведение — кантату "Письма на булыжнике" — стоимостью 73 764 евро.

Музей баррикад 1991 года организует выставку новых поступлений — она обойдется в 12 000 евро. Фотовыставка "Мы защитили Латвию" на площади Свободы будет стоить 5000 евро. На организационные и административные расходы выделят еще 8000 евро.

Все расходы предполагается покрыть за счет статьи бюджета "Средства на непредвиденные расходы", хотя вообще–то календарь у нас всегда под рукой, и подобные юбилеи можно смело планировать загодя. Интересно также, что ответственным за постановку кантаты назначено Общество участников баррикад 1991 года — видимо, у него в членах состоит достаточно композиторов, поэтов, певцов и музыкантов, дабы обеспечить должный художественный уровень.

Будем надеяться на аутентичность сценических образов, в частности, облачение участников в характерные для памятного января кроличьи треухи и лыжные шапочки с помпоном. Следует обратить особое внимание, что камуфляж натовского образца — в 1991 году еще не применяли.

Между прочим, решение по поводу выделения средств выпало на 19 августа — день, когда в Латвии 34 года назад, прямо скажем, не особенно ярко сопротивлялись тоталитаризму. Ну, это так совпало.

Читайте нас также:
#история #концерт
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
9
0
0
0
0
3

Оставить комментарий

(4)
  • Л
    Лёва
    24-го августа

    Дада. Отдельно мемориал постройте, где расскажите о том, как вы обманули 2/3населения на момент тех событий, которых потом кинули через х.

    Но вам это не забыли

    5
    1
  • lo gos
    lo gos
    24-го августа

    Писающий пьяный крестьянин в подворотне, мангал и мусорное ведро - вот и все святыни, а больше-то ничего и нет, только воровство денег.

    7
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го августа

    Есть святыни, на которых не экономят. -- Правильной дорогой идут товарищи, неужели к памяти лицом повернулись? Это на стариках, нищих инвалидах и пенсионерах нужно экономить, отнимая у них последние пособия. А вот память и особенно такая, в ходе которой, нагло обманули русских вместе с латышами плечом к плечу стоявшими на баррикадах - это совсем другое!

    22
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го августа

    Воры блд!!! Дальше что? Мавзолей?!

    22
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 191
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 169
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 373
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1619

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 181
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 49
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 36
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 54
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 197
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 80
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 181
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 49
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео