Кантата о баррикадах: «Письма на булыжнике» обойдутся госбюджету в 70 тысяч евро

В январе 2026 года нас ждут торжества на 269 128 евро. Такую сумму предложила в годину всевозможных бюджетных урезаний потратить министр юстиции Инесе Либиня–Эгнере ("Новое Единство"). Есть святыни, на которых не экономят.

В начале будущего года, указала министр в документе, рассмотренном во вторник на заседании правительства, "исполнится 35 лет с январских баррикад 1991 года, когда сторонники независимости Латвии защищали свободу страны от военных акций и противников независимости". "Баррикады были важным моментом народного самосознания и волеизъявления".

В процесс вовлечен целый ряд ведомств — как силовых, Минобороны и МВД, так и гражданских — МИД, МОН, Минкульт, а также Сейм, Рижская дума, Латвийские телевидение и радио etc. Лейтмотивом включенных в план мероприятий служит применяемый земессаргами слоган: "Моя Латвия. Моя ответственность". Оборона государства "начинается c каждого латвийского человека", подчеркивает Минюст. Видимо, даже если он — внезапно негражданин.

Центр торжеств придется на Домскую площадь, там устроят праздничный концерт за 82 000 евро. В выставочном зале на Кипсале предполагается поставить музыкальное произведение — кантату "Письма на булыжнике" — стоимостью 73 764 евро.

Музей баррикад 1991 года организует выставку новых поступлений — она обойдется в 12 000 евро. Фотовыставка "Мы защитили Латвию" на площади Свободы будет стоить 5000 евро. На организационные и административные расходы выделят еще 8000 евро.

Все расходы предполагается покрыть за счет статьи бюджета "Средства на непредвиденные расходы", хотя вообще–то календарь у нас всегда под рукой, и подобные юбилеи можно смело планировать загодя. Интересно также, что ответственным за постановку кантаты назначено Общество участников баррикад 1991 года — видимо, у него в членах состоит достаточно композиторов, поэтов, певцов и музыкантов, дабы обеспечить должный художественный уровень.

Будем надеяться на аутентичность сценических образов, в частности, облачение участников в характерные для памятного января кроличьи треухи и лыжные шапочки с помпоном. Следует обратить особое внимание, что камуфляж натовского образца — в 1991 году еще не применяли.

Между прочим, решение по поводу выделения средств выпало на 19 августа — день, когда в Латвии 34 года назад, прямо скажем, не особенно ярко сопротивлялись тоталитаризму. Ну, это так совпало.