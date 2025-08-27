Власти Латвии вышли с почти революционными идеями. Дойдет ли дело до их воплощения в жизнь?

Правящие политики за это холодное лето набросали столько идей, дали столько обещаний на предмет уменьшения расходов бюджета, что, кажется, они и сами усомнились, удастся ли это все реализовать.

Давайте попытаемся обобщить все эти бурные фантазии власть имущих и посмотрим, как далеко политики продвинулись в претворении этих идей–фикс в жизнь.

Первая идея — замораживание роста зарплат высших должностных лиц. Судя по всему, премьер и министры правомочны заморозить только рост собственных зарплат. Вопрос об окладах депутатов Сейма решают сами парламентарии — хотя, если все депутаты правящей коалиции согласятся заморозить зарплаты слуг народа, то тогда Сейм большинством голосов это утвердит. Да и вряд ли оппозиция будет против. Ничто не мешает Сейму и приостановить рост зарплат руководителей независимых структур (суды, Генпрокуратура, Антикоррупционное бюро и др.), а также ввести мораторий на повышение зарплаты президента.

Вторая идея — замораживание роста зарплат в госуправлении. По неофициальной информации, такое решение тоже готовится. Напомним, в этом году рост зарплат в госуправлении был ограничен 2,8 процента. Поскольку зарплаты в госсекторе в последние годы росли стремительнее, чем в частном, то замораживание роста окладов в госуправлении в следующем году было бы только логичным.

Третья идея — объединение министерств, ведомств и госпредприятий (государственнных обществ капитала), сокращение отдельных госстуктур с передачей их функций другим госструктурам. Что касается объединения министерств, о чем еще в начале лета обмолвился министр финансов Арвилс Ашераденс, то рискнем предположить: эта идея не будет реализована.

Причин две. Само объединение потребует много времени, средств и изменений в законах. Кроме того, в коалиции почти наверняка начнутся споры о том, какие министерства объединять и кто возглавит объединенные министерства. Будет нарушен баланс в распределении министерских портфелей. Понятно, что хрупкая коалиция с незначительным перевесом голосов в Сейме на такие пертурбации не пойдет — это слишком опасно.

А вот слияние ведомств вполне реально: отдельные министерства — прежде всего минсообщения и минэкономики — уже начали процесс объединения тех госпредприятий, которые находятся под контролем соответствующих министерств. Определенные шаги по объединению подотчетных ведомств предпринимает сейчас и Министерство образования.

Еще в начале лета правящие политики обмолвились по поводу возможной ликвидации Фонда интеграции общества. Его функции могли бы взять сотрудники минкульта, ведь упомянутый Фонд как раз и находится под крылом Минкульта. Однако, по слухам, Минкульт категорически против ликвидации фонда и, похоже, он продолжит работать.

Таким образом, процесс реформирования госуправления будет очень вялотекущим.

Четвертая идея — сокращение бюджетов министерств и других госструктур. Как известно, правящие договорились о том, что в следующем году осилят урезание расходов лишь в пределах 150 миллионов. При этом Минфин определил для каждого министерства сумму, на которую должны быть сокращены расходы министерств. А какие именно бюджетные позиции сокращать, должны решить сами отраслевые министры. Иными словами, напрямую премьер и министр финансов не призывали других министров сокращать число работников министерств. Мол, если можете обрезать расходы в требуемом размере без сокращения сотрудников — тогда делайте это.

Отдельные министерства и ведомства уже пришли к выводу, что без сокращения штатов сэкономить требуемую сумму не удастся. Так, шеф Службы госдоходов уже сообщила, что ее ведомству поручено сократить расходы на 8 миллионов — и уменьшение числа сотрудников СГД в этих условиях неизбежно.

Пятая идея — сокращение премиальных фондов в министерствах. Соответствующие предложения уже поступили от Госканцелярии, и можно предположить, что сокращение премиальных фондов неизбежно.

Шестая идея — проведение аудита функций во всех структурах госуправления. Концептуальное решение на сей счет принято, но аудит начнется только в следующем году, и, стало быть, каких–то действий по результатам аудита следует ожидать только в 2027 году, то есть уже после сеймовских выборов, при новом правительстве.

Цель аудита — установить, от каких функций та или иная структура госуправления могла бы отказаться, какие функции дублируются и какие можно было бы передать частной сфере. Это позволит и деньги налогоплательщиков сэкономить, и бюрократию уменьшить.

Седьмая идея — премьер и министр финансов хотят, чтобы солидарность с госуправлением проявили и самоуправления. То бишь чтобы и в самоуправлениях умерили аппетиты — сократили расходы на содержание муниципальных структур, в том числе при необходимости и за счет сокращения муниципальных клерков.

Самоуправления, правда, этот призыв министра финансов восприняли без особого энтузиазма, напомнив, что государство пока что ни от каких функций местную власть не освобождает, а значит, нужны люди и средства, чтобы эти функции (услуги жителям) выполнять.

Восьмая идея — реформа системы пенсий по выслуге лет. Фактически это уже не идея, а четкий план, согласованный коалицией. Бюджет уже не может тянуть эту систему, позволяющую тысячам латвийцев уходить на пенсию в 45–50 лет, причем размер пенсий по выслуге лет стремительно растет. Реформа, впрочем, будет запущена с 2027 года, то есть опять–таки после выборов — видимо, чтобы не злить эту часть избирателей.

Кредит нам не повредит?

Это еще не весь перечень идей и предложений от правящих в преддверии обсуждения главного финансового закона страны. Рискнем предположить, что бОльшая часть из этого списка так и не будет реализована. Особенно учитывая настрой властей на то, чтобы увеличить бюджетный дефицит, то есть решать проблемы при помощи займов.

Это опасно с точки зрения будущего страны, зато легко и просто. К тому же появился соблазн занять много — специально созданный Брюсселем фонд финансирования безопасности позволяет брать миллиардные кредиты, и правительство Силини уже подало соответствующую заявку.