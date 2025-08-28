С 1 сентября в Латвию — только после заполнения онлайн-анкеты: коснётся даже некоторых жителей Эстонии

С целью укрепления национальной безопасности и повышения эффективности охраны государственной границы, с 1 сентября 2025 года граждане третьих стран, не имеющие визы или вида на жительство, выданного Латвией, перед въездом в страну будут обязаны подать информацию о себе, своих родственниках (если таковые есть) и цели поездки в систему предотвращения угроз национальной безопасности – eta.gov.lv. Изменения в Законе об иммиграции были приняты Сеймом 3 апреля 2025 года, сообщает Погранохрана.
Кого касается этот порядок?
Обязанность подачи данных распространяется на граждан стран, которые не являются членами:
- Европейского Союза,
- НАТО,
- Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
- Европейской экономической зоны,
- Швейцарии,
- Бразилии,
а также не имеют визы или вида на жительство, выданного Латвией.
Это требование распространяется также на лиц, следующих через Латвию транзитом.
Основные требования:
- Информацию необходимо подать не позднее чем за 48 часов до прибытия в Латвию через сайт: eta.gov.lv.
- После отправки данных путешественник получит подтверждение по электронной почте. Ожидание отдельного разрешения не требуется.
- Заполнять анкету должен сам путешественник, не от имени другого лица.
- Если планы изменились, необходимо повторно подать актуальные данные, минимум за 48 часов до въезда.
Какие сведения необходимо указать:
- цель поездки;
- планируемый срок и место пребывания;
- маршрут путешествия;
- контактную информацию;
- сведения о себе или близком родственнике, если занимается выборная должность;
- является кандидатом на выборах;
- занимает или занимал государственную или муниципальную должность;
- служит или служил в вооружённых силах, спецслужбах, погранохране, таможне, МВД, Минюсте или МИД (в том числе дипломатической службе).
Важно:
-
За неподачу, неполную или ложную информацию предусмотрена административная ответственность.
-
Новый порядок не распространяется на:
- лиц с дипломатическим иммунитетом;
- лиц, прибывающих на короткий срок для исполнения официальных функций или технической поддержки;
- неграждан Эстонии;
- лиц без гражданства, получивших такой статус в одной из стран, упомянутых в законе;
-
Граждане России, даже при наличии вида на жительство или статуса постоянного жителя ЕС, выданного Эстонией, обязаны подавать анкету;
-
Граждане Украины также обязаны подавать информацию, если не имеют визы или вида на жительство, выданного Латвией;
-
Лица, въехавшие в Латвию до 1 сентября 2025 года и находящиеся на её территории, освобождены от обязанности подачи данных.
Оставить комментарий(1)