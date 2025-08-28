С 1 сентября в Латвию — только после заполнения онлайн-анкеты: коснётся даже некоторых жителей Эстонии

С целью укрепления национальной безопасности и повышения эффективности охраны государственной границы, с 1 сентября 2025 года граждане третьих стран, не имеющие визы или вида на жительство, выданного Латвией, перед въездом в страну будут обязаны подать информацию о себе, своих родственниках (если таковые есть) и цели поездки в систему предотвращения угроз национальной безопасности – eta.gov.lv. Изменения в Законе об иммиграции были приняты Сеймом 3 апреля 2025 года, сообщает Погранохрана.