С 1 сентября в Латвию — только после заполнения онлайн-анкеты: коснётся даже некоторых жителей Эстонии 1 2656

Политика
Дата публикации: 28.08.2025
BB.LV
С 1 сентября в Латвию — только после заполнения онлайн-анкеты: коснётся даже некоторых жителей Эстонии
ФОТО: LETA

С целью укрепления национальной безопасности и повышения эффективности охраны государственной границы, с 1 сентября 2025 года граждане третьих стран, не имеющие визы или вида на жительство, выданного Латвией, перед въездом в страну будут обязаны подать информацию о себе, своих родственниках (если таковые есть) и цели поездки в систему предотвращения угроз национальной безопасности – eta.gov.lv. Изменения в Законе об иммиграции были приняты Сеймом 3 апреля 2025 года, сообщает Погранохрана.

Кого касается этот порядок?

Обязанность подачи данных распространяется на граждан стран, которые не являются членами:

  • Европейского Союза,
  • НАТО,
  • Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
  • Европейской экономической зоны,
  • Швейцарии,
  • Бразилии,

а также не имеют визы или вида на жительство, выданного Латвией.

Это требование распространяется также на лиц, следующих через Латвию транзитом.

Основные требования:

  • Информацию необходимо подать не позднее чем за 48 часов до прибытия в Латвию через сайт: eta.gov.lv.
  • После отправки данных путешественник получит подтверждение по электронной почте. Ожидание отдельного разрешения не требуется.
  • Заполнять анкету должен сам путешественник, не от имени другого лица.
  • Если планы изменились, необходимо повторно подать актуальные данные, минимум за 48 часов до въезда.

Какие сведения необходимо указать:

  • цель поездки;
  • планируемый срок и место пребывания;
  • маршрут путешествия;
  • контактную информацию;
  • сведения о себе или близком родственнике, если занимается выборная должность;
  • является кандидатом на выборах;
  • занимает или занимал государственную или муниципальную должность;
  • служит или служил в вооружённых силах, спецслужбах, погранохране, таможне, МВД, Минюсте или МИД (в том числе дипломатической службе).

Важно:

  • За неподачу, неполную или ложную информацию предусмотрена административная ответственность.

  • Новый порядок не распространяется на:

    • лиц с дипломатическим иммунитетом;
    • лиц, прибывающих на короткий срок для исполнения официальных функций или технической поддержки;
    • неграждан Эстонии;
    • лиц без гражданства, получивших такой статус в одной из стран, упомянутых в законе;

  • Граждане России, даже при наличии вида на жительство или статуса постоянного жителя ЕС, выданного Эстонией, обязаны подавать анкету;

  • Граждане Украины также обязаны подавать информацию, если не имеют визы или вида на жительство, выданного Латвией;

  • Лица, въехавшие в Латвию до 1 сентября 2025 года и находящиеся на её территории, освобождены от обязанности подачи данных.

#граница
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • F
    FOXBAT
    28-го августа

    На фотке залупень изображена ? Редкий снимок...

    2
    1

