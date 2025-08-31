Baltijas balss logotype
Ограничения использования государственного флага требуют дискуссии: МВД 4 771

Политика
Дата публикации: 31.08.2025
LETA
Ограничения использования государственного флага требуют дискуссии: МВД

Для введения дополнительных ограничений на использование государственного флага необходимы концептуальное решение и политическая дискуссия, говорится в заключении Министерства внутренних дел (ИeM) для Юридической комиссии Сейма.

МВД, представляя заключение по предложенному партией «Латвия на первом месте» (LPV) проекту поправок к Закону о государственном флаге Латвии, который предусматривает запрет на использование радужного флага LGBTQIA+ и его вариантов вместе с государственным флагом Латвии, выражает мнение, что установление правил использования государственного флага, в том числе определение символов и флагов, которые запрещено использовать вместе с государственным флагом в местах, подтверждающих их принадлежность к государству, следует считать важным и значимым вопросом, основанным на государственных ценностях.

«В связи с чем для решения соответствующего вопроса необходимы концептуальное решение и политическая дискуссия, и, соответственно, это вопрос компетенции законодателя как представителя народа», — заявляет IeM.

В свою очередь, Государственная полиция информирует Юридическую комиссию Сейма, что принятие такой нормы является вопросом политического решения и не входит в компетенцию полиции, однако в случае принятия такой нормы полиция, как орган исполнительной власти, будет осуществлять принятые поправки на практике.

В то же время, по мнению Рижской муниципальной полиции (РМП), при внесении поправок в Закон о государственном флаге Латвии важно обеспечить защиту государственного флага Латвии и сохранить его символическое значение как знак национальной идентичности, государственности и исторических ценностей.

Чтобы сохранить непрерывность этих ценностей и не допустить умаления символического значения латвийского государственного флага, по мнению РМП, необходимо закрепить в законе общие правила, в которых четко определено, что государственный флаг может использоваться только вместе с флагами других государств, флагами международных публичных организаций, флагами государственных учреждений, а также флагами административных территорий Латвии и их территориальных единиц.

#лгбт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • А
    Андрей
    1-го сентября

    Редакция, а на каком основании повсеместно висит флаг Украины - рядом и не рядом с флагом ЛР? И за чей счёт "банкет", столько флагов закупили? Неужто всё добровольно и за свой счёт?

    9
    2
  • А
    Андрей
    1-го сентября

    Редакция, а на каком основании повсеместно висит флаг Украины - рядом и не рядом с флагом ЛР? И за чей счёт "банкет", столько флагов закупили? Неужто всё добровольно и за сво

    3
    1
  • З
    Злой
    1-го сентября

    Как отменили штраф за не вывешивание, больше не вешаю.

    8
    2
  • A
    Aleks
    31-го августа

    Выход есть:использовать украинский флаг рядом с флагом ЛГБТ,все равно он везде и даже в Сейме.😀

    21
    2
Читать все комментарии

