Требуются новые политические звезды! К ближайшим выборам в Латвии создаются еще две партии

Правда, у тех, кто мечтает создать новую партию, остается совсем мало времени – согласно закону, в ближайших выборах в Сейм может участвовать только та партия, которая была учреждена минимум за год до выборов, то есть в данном случае – нужно успеть до октября 2025 года. На данный момент на политической сцене появилась две новые партии – центристская Rītdienai («Завтрашнему дню») и националистическая Austošā saule («Восходящее солнце»).

Точнее, партия Rītdienai еще только создается, когда как учредительный съезд «Восходящего солнца» состоялся в минувшую субботу. Рискнем предположить, что за оставшийся месяц другие новые партии просто не успеют создать.

Даешь больше радикализма!

Разумеется, эти две политические силы совершенно разные по идеологии, но между ними все-таки одно сходство есть – среди активистов этих двух общественных движений практически нет узнаваемых персон! Нет, у националистов двое более-менее известны – это возглавивший новую партию Райвис Зелтитс, который недолгое время был генсеком TB – Visu Latvijai, и экс-депутат Сейма и Рижской думы от Новой консервативной партии Сандис Риекстиньш, находившийся в последнее время в прифронтовой зоне на Украине и, возможно, участвовавший в боевых действиях.

Создатель «Восходящего солнца» Райвис Зелтитс даже не скрывает, что его цель – составить конкуренцию Нацобъединению, то есть попытаться отобрать голоса у партии Дзинтарса. А значит, новая партия должна быть еще более радикальной, чем Нацобъединение. И программа «Восходящего солнца» это подтверждает, и вы, уважаемые читатели, сейчас в этом тоже убедитесь!

Так, новая партия хочет ввести уголовную ответственность «за умышленные действия против тех, кто говорит на латышском языке, и за попытки уменьшить значение латышского языка в публичном пространстве». Что это означает, в программе не поясняется. Видимо, предлагается сажать в тюрьму за попытку использовать в общественных местах иные языки, кроме латышского.

Активисты «Восходящего солнца» планируют в случае успеха на выборах и прихода к власти заняться вопросом репатриации «нелояльных бывших граждан СССР» в Россию, а также потребовать от России репарации за оккупацию и колонизацию. Новые националисты намерены прекратить деятельность всех радиостанций и ТВ-каналов, которые вещают на русском языке.

Это далеко не полный список «демократических» предложений новых националистов.

Вообще на правом фланге будет ну очень горячо – такой жесткой конкуренции не было давно! На голоса национально настроенных избирателей, наряду с Нацобъединением и «Восходящим солнцем», претендуют и «Объединенный список» (нельзя исключить и общего списка «Объединенных» с Нацобъединением), и в какой-то степени Союз «зеленых» и крестьян, и даже «Новое Единство».

Где новые лица?!

Главная проблема почти всех основных партий, которые будут участвовать через год в парламентских выборах, – это отсутствие сильных, харизматичных лидеров, к тому же еще не надоевших избирателям. По слухам, партийные боссы сейчас активно ищут такие новые лица. Так, отдельные правоцентристские силы сейчас пытаются заманить к себе в последнее время сильно активизировавшегося экономиста Гунтарса Витолса. Он получил известность благодаря очень жестким высказываниям по поводу экономического курса страны (и не только!) как в социальных сетях, так и на ТВ. Витолс на недавних выборах в Рижскую думу шел от малоизвестного политического объединения и закономерно потерпел фиаско. Если Витолс реально хочет чего-то добиться в политике и на что-то влиять, то ему нужно все-таки будет смотреть в сторону тех партий, которые могут реально преодолеть пятипроцентный барьер, то есть попасть в Сейм.

Главная партия власти «Новое Единство» надеется затащить в политику харизматичного предпринимателя Армандса Брокса, который был приглашен премьером возглавить группу по борьбе с бюрократией. Брокс сперва попытался сыграть роль Илона Маска и активно призывал следовать примеру Трампа и провести радикальные сокращения в госуправлении. Но, как это часто у нас бывает, весь пар ушел в свисток. Впрочем, это не мешает «Новому Единству» двигать Брокса на выборы в Сейм в первой тройке по Риге или даже первым номером в одном из регионов. Тем более что ни один из потенциальных новых председателей премьерской партии не может пока похвастаться популярностью в народе.

Напомним: нынешний многолетний председатель правления «Нового Единства» Арвилс Ашераденс на это пост решил больше не претендовать, и сейчас за кресло шефа главной партии власти сражаются экс-министр образования, депутат Сейма Анда Чакша, министр здравоохранения Хосам Абу Мери и председатель сеймовской фракции «Новое Единство» Эдмундс Юревиц. Согласитесь, никто из этой троицы даже и близко не подходит на роль политической звезды и любимца народа. Так или иначе, но «Новое Единство», даже в условиях крайней непопулярности правительства Силини, наверняка попадет в новый Сейм. Вопрос только – с каким результатом. Если бы выборы в парламент проводились этим летом, то «Новое Единство» пришло бы к финишу четвертым – с 11,5% поддержки избирателей.

Кстати, согласно июльскому опросу SKDS, если бы выборы проходили сейчас, то в Сейм нового созыва попали бы 8 политических сил – Национальное объединение, «Латвия на первом месте», «Прогрессивные», «Новое Единство», Союз «зеленых» и крестьян, «Объединенный список», «Суверенная власть» и «Стабильности!».

И жесткая борьба за русские голоса

Как видите, среди этой восьмерки как минимум три политические силы претендуют на голоса нелатышских избирателей – «Латвия на первом месте», «Суверенная власть» и «Стабильности!». Разумеется, конкуренция на, условно говоря, русскоязычном фланге тоже будет очень большой – добавим к этой тройке и «Согласие», которое, возможно, постарается с какой-то партией создать объединение, и частично «Прогрессивных»...

Понятно, что и на грядущих выборах партий, желающих попасть в Сейм, будет более чем достаточно – рискнем предположить, что не менее 15. Даже если партия не попадает в парламент, но получает хотя бы 2% голосов избирателей, то это уже дает право на госфинансирование. В общем, есть за что бороться – и за власть, и за деньги! А значит, скучно не будет!

В ожидании сенсации

Будут ли сенсации – сказать сложно, но можно предположить, что активность избирателей будет выше, чем четыре года назад. Этому будет способствовать и сложная экономическая ситуация, порождающая недовольство избирателей и, в то же время, побуждая этих самых избирателей «не сидеть дома» и попытаться с помощью голосования на выборах изменить ситуацию.