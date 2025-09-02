Baltijas balss logotype
Пенсионная реформа Силини: балерин, послов, певцов и кукловодов заставят работать до 60 с лишним лет 1 1837

Политика
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Пенсионная реформа Силини: балерин, послов, певцов и кукловодов заставят работать до 60 с лишним лет
ФОТО: Thought Co

Начиная с 2027 года из круга получателей пенсий за выслугу лет будут исключены все профессии, которые не связаны с регулярной угрозой здоровью и жизни, предусматривает поддержанная сегодня правительством реформа системы пенсий за выслугу лет.

Из круга профессий, по которым рассчитывается выслуга лет, планируется исключить прокуроров, судей (предусмотрев специальную пенсию), дипломатов, артистов балета, актеров театра кукол, цирковых артистов, артистов хора, артистов оркестра, солистов-вокалистов, актеров театра, а также все должности и профессии, по которым выполнение трудовых (служебных) обязанностей не связано с регулярной угрозой здоровью и жизни.

Новые правила будут распространяться только на людей, которые начнут работать по конкретной профессии после 2026 года.

При этом разработанное Госканцелярией предложение предусматривает, что для тех работающих по профессиям, предусматривающим выслугу лет, кто 1 января 2027 года уже будет находиться на службе или в трудовых отношениях, постепенно будут увеличиваться необходимые для получения пенсии за выслугу лет минимальный возраст и трудовой стаж.

Как показывают данные Госканцелярии, возраст обращения за пенсией по выслуге лет в Латвии находится в пределах от 38 до 65 лет. Самый низкий средний пенсионный возраст характерен для военных – вместо того, чтобы служить, они предпочитают уходить в отставку.

Данные также показывают, что средний стаж для получения пенсии по старости составляет 39 лет, тогда как прогнозируемый период получения пенсии - 16,5 лет. При этом для получения пенсии за выслугу лет средний стаж сравнительно короче - 26,3 года, а прогнозируемый период получения пенсии гораздо дольше - 28,6 года.

Первоначально пенсии за выслугу лет из государственного основного бюджета были предусмотрены только для работников системы со специальными служебными званиями и военнослужащих. Однако постепенно круг лиц был расширен, и сейчас пенсии за выслугу лет из государственного основного бюджета в дополнение к вышеупомянутым назначаются также прокурорам (с 2000 года), должностным лицам Бюро по защите Сатверсме (БЗС) (с 2004 года), артистам государственных профессиональных оркестров и профессиональных оркестров самоуправлений, хоров, концертных организаций, театров и цирка (с 2005 года), судьям (с 2006 года), дипломатам (с 2007 года), должностным лицам Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) (с 2009 года), Службы военной разведки и безопасности (с 2015 года, когда в том числе было принято единое регулирование для всех учреждений безопасности), а также работников Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), привлекаемых к обеспечению неотложной медицинской помощи (с 2016 года).

Государственные расходы на пенсии по выслуге лет за последнее десятилетие выросли более чем в 2,5 раза, и по прогнозам, к 2030 году могут превысить 200 млн евро в год.

Окончательное решение об изменениях примет Сейм.

Также по теме: В Латвии разберутся с пенсионерами, которые за выслугу получают от 815 до 2707 евро в месяц

(1)
  • Д
    Дед
    2-го сентября

    Решение, конечно, верное, но артисты балета или цирка, по-моему, это перебор. Может предусмотреть для них пенсию по состоянию здоровья, когда они не смогут выполнять свои обязанности? А послы прокуроры, кукловоды, не понятно с какой логики это вообще нужно было делать?

    51
    2

