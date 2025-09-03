Baltijas balss logotype
2,7 млн уже потрачено, но самоуправления не спешат внедрять AVIS. Почему, пояснили в Олайне 0 435

Политика
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
2,7 млн уже потрачено, но самоуправления не спешат внедрять AVIS. Почему, пояснили в Олайне
ФОТО: пресс-фото

Использование Единой информационной системы по льготам (AVIS) в самоуправлении в настоящее время экономически нецелесообразно, комментирует ревизию Государственного контроля (ГК) Олайнское краевое самоуправление, пишет LETA.

Самоуправление соглашается с выводами ГК о необходимости совершенствования администрирования льгот и оценки достижения целевых показателей, поскольку это влияет на бюджет самоуправления, вызывая увеличение расходов или снижение доходов. Однако в Олайне считают, что использование AVIS на данный момент не обосновано и нецелесообразно, поскольку не разработано единое решение по интеграции льгот самоуправлений в систему AVIS, включая льготы на питание в образовательных учреждениях и льготы на транспорт.

В самоуправлении подчёркивают, что для каждого вида льгот в AVIS требуется готовность обеих сторон — как со стороны самоуправления, так и со стороны поставщика услуги. Неясно, готов ли конкретный поставщик услуг питания или транспорта инвестировать собственные средства в интеграцию с системой.

"Кроме того, вопреки изначально ожидаемой экономии, самоуправлениям, чтобы начать использовать AVIS, придётся покрыть значительные дополнительные расходы — интеграция одной льготы может обойтись одному самоуправлению до 478 000 евро", — заявляет Олайнское самоуправление.

В свою очередь, по мнению Резекненского самоуправления, Министерству охраны среды и регионального развития (VARAM) следовало бы провести исследование ещё до начала проекта AVIS, чтобы заранее выявить риски и точнее нацелить проектные действия.

Как уже сообщалось, в ходе ревизии ГК в шести самоуправлениях было установлено, что предоставляемые ими льготы — пособия, компенсации, скидки и софинансирование — весьма разнообразны и обходятся самоуправлениям дорого. Льготы часто недостаточно обоснованы, не достигают намеченных целей или несоразмерны административным расходам, а также не всегда ясно, действительно ли конкретная льгота необходима, отмечает ГК.

По мнению ГК, обязательная для самоуправлений AVIS, которую VARAM предусмотрело как решение для администрирования льгот и информирования жителей, в настоящее время не может быть полноценно использована. Её внедрение требует технических решений, на которые у самоуправлений нет финансовых ресурсов. Кроме того, система не адаптирована к многообразию льгот и различной практике их администрирования.

На создание AVIS было израсходовано 2,7 миллиона евро, а ещё 2,9 миллиона евро планируется вложить из средств Механизма восстановления и устойчивости (ANM). На её обслуживание из государственного бюджета ежегодно потребуется не менее 460 000 евро.

#госуправление #самоуправления
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео