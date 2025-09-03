Baltijas balss logotype
Нацобъединение призывает сделать бюджет страны более понятным простому народу

Политика
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
Нацобъединение призывает сделать бюджет страны более понятным простому народу

Не общие цифры, а детальное пояснение - на какие цели планируется потратить те или иные средства из кармана налогоплательщиков.

Национальное объединение предлагает установить, что государственный бюджет следует сделать более открытым и прозрачным для общества и СМИ, опубликовав его в таком размере, который позволяет четко отследить распределение финансов - с конкретными суммами и источниками финансирования.

Предложенные правой оппозиции поправки к закону «Об управлении бюджетом и финансами» предусматривают, что ежегодный законопроект о госбюджете минфин подготовил бы и опубликовал в форме, обеспечивающей детализацию доходов и расходов до уровня бюджетных программ и подпрограмм, включая конкретные суммы и их распределение по бюджетным программа. Кроме того, законопроект предусматривает, что министерство должно сделать бюджет публично доступным в цифровом и интерактивном формате, что позволит пользователю детально и развернуто знакомиться со структурой бюджета, а не указывая распределение только поверхностно, большими нерасшифрованными разделами и суммами, как это было до сих пор.

"В 21 веке не должно быть проблем с публикацией таблиц госбюджета в удобно развертываемом и цифровом формате, что позволило бы обществу, организациям, СМИ и депутатам более конкретно понять и углубиться в составленный бюджет", - отметил депутат Сейма Артурс Бутанс.

#бюджет
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    3-го сентября

    Прочитав,сколько миллиардов пошло на оборону и на Украину,мне сразу станет легче?! Прочитав,что на медицину,детей и народ Латвии не пошло ничего,я могу что то изменить ?Я только могу поглубже ,пока,запрятать всю злость и ненависть к тем,кто довел мою страну до такого состояния,плюя на большинство жителей,не населяющих. А ведь даже незаряженно ружье может стрелять как говорят. И таких ,не любящих,очень много.И среди латышей ,и среди других национальностей.

    7
    2

