Нацобъединение призывает сделать бюджет страны более понятным простому народу

Не общие цифры, а детальное пояснение - на какие цели планируется потратить те или иные средства из кармана налогоплательщиков.

Национальное объединение предлагает установить, что государственный бюджет следует сделать более открытым и прозрачным для общества и СМИ, опубликовав его в таком размере, который позволяет четко отследить распределение финансов - с конкретными суммами и источниками финансирования.

Предложенные правой оппозиции поправки к закону «Об управлении бюджетом и финансами» предусматривают, что ежегодный законопроект о госбюджете минфин подготовил бы и опубликовал в форме, обеспечивающей детализацию доходов и расходов до уровня бюджетных программ и подпрограмм, включая конкретные суммы и их распределение по бюджетным программа. Кроме того, законопроект предусматривает, что министерство должно сделать бюджет публично доступным в цифровом и интерактивном формате, что позволит пользователю детально и развернуто знакомиться со структурой бюджета, а не указывая распределение только поверхностно, большими нерасшифрованными разделами и суммами, как это было до сих пор.

"В 21 веке не должно быть проблем с публикацией таблиц госбюджета в удобно развертываемом и цифровом формате, что позволило бы обществу, организациям, СМИ и депутатам более конкретно понять и углубиться в составленный бюджет", - отметил депутат Сейма Артурс Бутанс.