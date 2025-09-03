Помощь и льготы самоуправлений жителям часто необоснованны - Госконтроль

Ревизия Государственного контроля (ГК), проведённая в шести самоуправлениях, показала, что предоставляемые самоуправлениями льготы — пособия, компенсации, скидки и софинансирование — отличаются большим разнообразием и обходятся дорого, сообщает агентству ЛЕТА руководитель отдела коммуникации учреждения Гунта Кревица.

По оценке ГК, эти льготы часто не имеют достаточного обоснования, не достигают намеченных целей или несоразмерны с затратами на администрирование. Также не всегда ясно, действительно ли конкретная льгота необходима.

Нужны финансовые вложения, которых у самоуправлений нет

Обязательная для самоуправлений Единая информационная система льгот (AVIS), которую Министерство умного управления и регионального развития (VARAM) предусмотрело как инструмент для администрирования льгот и информирования жителей, в настоящее время не может быть полноценно использована, считает ГК. Для её внедрения необходимы технические решения, требующие финансовых вложений, которых у самоуправлений нет. Кроме того, система не адаптирована к разнообразию льгот и различной практике их администрирования.

В проверенных самоуправлениях зафиксированы 39 уникальных видов льгот, на которые ежегодно тратится 66,2 миллиона евро, что составляет в среднем 5% от бюджетов самоуправлений.

ГК подчёркивает, что в расчётах затрат на администрирование льгот имеются пробелы, а ожидаемые результаты не определены.

На создание AVIS было потрачено 2,7 миллиона евро, ещё 2,9 миллиона евро будут вложены из средств Механизма восстановления и устойчивости (ANM). На её обслуживание ежегодно потребуется не менее 460 000 евро из государственного бюджета.

Тем временем самоуправления не используют AVIS из-за отсутствия технических решений и финансирования, что создаёт серьёзные риски для дальнейшего развития системы и законного и целесообразного использования 2,9 миллиона евро из средств ANM.

«Различные предоставляемые льготы могут быть важным инструментом для достижения значимых целей самоуправлений. Однако важно, чтобы самоуправления действовали ответственно — чётко определяли цель льготы, оценивали, не превышают ли затраты на администрирование её пользу, не создаёт ли она бюрократическую нагрузку для получателей, а также периодически проверяли, действительно ли поддержка всё ещё приносит ожидаемую пользу обществу и соответствует планам развития самоуправления», — отметил член совета ГК Оскар Эрдманис.

Ревизия показала, что в самоуправлениях часто не указано, чего именно они хотят достичь с помощью той или иной льготы и почему её размер установлен именно в таком объёме.

Кроме того, самоуправлениям не хватает предпосылок для ответственного планирования — финансирование зачастую определяется, основываясь лишь на исполнении предыдущего года, а не на реально необходимом объёме средств с учётом актуальных данных о целевых группах жителей, пояснил Эрдманис.

Ревизия проводилась в самоуправлениях Тукумса, Олайне, Ропажи, Баусского края, а также в Резекне и Юрмале.

В общей сложности в этих самоуправлениях были зафиксированы 39 уникальных видов льгот. Например, скидки на оплату проезда, питания, пособия на уход за новорождённым, в честь значимых юбилеев или государственных праздников, льготы на различные сборы, скидки за использование спортивной инфраструктуры, оплата церемоний бракосочетания.

По данным ревизии, в 2022–2024 годах эти самоуправления потратили на 149 льгот 66,2 миллиона евро, что составляет в среднем 5% от их годового бюджета.

Тем не менее только по 13 из них (9%) были определены ожидаемые результаты, например, рост числа зарегистрированных жителей, доля обучающихся или сокращение выбросов.

Всего по 51% льгот был установлен фактический размер целевой группы получателей, хотя именно это является основой для предоставления поддержки и планирования необходимого финансирования.

Чтобы обеспечить прозрачное использование средств, самоуправления при предоставлении льгот должны устанавливать не только экономически обоснованный их размер, но и оценивать затраты на администрирование. Однако в ходе ревизии установлено, что в 124 случаях (83%) неясно, почему размер льготы установлен именно таким, в результате чего самоуправления не могут своевременно пересматривать его в соответствии с экономической ситуацией.

Кроме того, в 147 случаях (99%) не были определены затраты на администрирование, из-за чего самоуправления не могут оценить их соразмерность.

В рамках ревизии ГК дал два рекомендации. Самоуправления, определяя льготы, должны обосновывать их предоставление конкретным целевым группам населения, чтобы использование финансовых средств было целенаправленным и имело ясное влияние на цели самоуправления, а также выявить те льготы, которые можно стандартизировать и администрировать через AVIS.

В свою очередь, Министерство умного управления и регионального развития совместно с самоуправлениями разработает долгосрочный план развития AVIS, определив конкретные сроки её полноценного внедрения.

Главный вызов для запуска AVIS – нехватка структурированных цифровых данных

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) указывает, что основная проблема при запуске использования платформы AVIS заключается не в стоимости её подключения, а в доступности данных в структурированном цифровом виде в организациях, администрирующих льготы. Во многих самоуправлениях отсутствует система учёта льгот, либо существующие решения не подходят для качественной и быстрой передачи данных в структурированном формате.

Для решения этой проблемы в рамках проекта Фонда восстановления "Усовершенствование услуги управления льготами и поддержка внедрения" разрабатываются общие решения для самоуправлений, которые обеспечат возможность эффективно управлять льготами и передавать необходимые данные в систему AVIS, что также входит в состав проектных расходов.

Дополнительно планируется, что единое управление льготами будет внедрено не только на уровне самоуправлений, но и по отраслям в масштабе всей страны, например, в общественном транспорте, здравоохранении, социальной защите, образовании.

"До сих пор возможностями платформы воспользовалось ограниченное количество самоуправлений, однако аудит Государственного контроля способствовал росту интереса со стороны самоуправлений к возможности эффективно и современно администрировать льготы, цифровизировать процессы предоставления льгот, в том числе использовать AVIS, а также откликнуться на участие в упомянутом проекте, который предоставляет поддержку для интеграции информационных систем самоуправлений с AVIS", – отмечают в VARAM.

В министерстве также указывают, что платформа AVIS полностью разработана и внедрена уже с конца 2023 года. Например, Рижское самоуправление использует систему AVIS для льготы "Услуга питания для социально незащищённых групп населения", и с начала использования AVIS при помощи системы было учтено распределение около одного миллиона порций еды целевой группе получателей льготы.

VARAM также подчёркивает, что цифровые решения позволяют достичь значительной экономии средств. Например, внедрённое в Елгавском самоуправлении локальное решение платёжной системы позволило достичь около 20% экономии на дотации льгот на услуги питания в образовательных учреждениях города, а на дотации льгот на транспортные услуги для различных категорий жителей – около 30%. Эта экономия достигнута благодаря тому, что операции, на которые распространяются льготы, в школьных столовых и общественном транспорте фиксируются прозрачно, отслеживаемо, централизованно и в цифровом виде.

По мнению VARAM, внедрение рекомендаций Государственного контроля может привести к положительным изменениям в управлении льготами в самоуправлениях.