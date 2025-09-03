Baltijas balss logotype
Сейму доложили о защите госязыка

Политика
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
Сейму доложили о защите госязыка

Вскоре в парламенте пройдут первые языковые дебаты.

Министерство образования и науки (МОН) представило на межведомственное согласование первый доклад Сейму о проделанной и намеченной работе по сохранению, защите, развитию и увеличению влияния латышского языка, закрепленного в соответствии с Конституцией как государственный язык в Латвии. Доклад представляет отчет о проделанной и задуманной политике государственного языка, в том числе о реализации основных установок государственной языковой политики на 2021-2027 годы в период с 2023 по 2025 годы.

«Латышский язык в Латвии является объединяющей ценностью для всех жителей страны и основой идентичности как нации, так и национальной культуры страны и безопасности государства. Это основа существования нашего демократического государства. Сильно укоренившийся в обществе государственный язык является одним из важнейших условий для дальнейшего развития.

Учитывая геополитическую ситуацию, в основе принятых за последние годы мер была способность резко реагировать на перемены и реализовывать необходимые меры для укрепления статуса государственного языка. В том числе, например, учтены потребности в обеспечении изучения языка украинскими беженцами, оказана поддержка в переходе на обучение на государственном языке, реализованы мероприятия по внедрению латышского языка в IT-решения и др», - говорится в сегодняшнем пресс-релизе МОН.

"Наша общая обязанность - последовательно укреплять роль латышского языка в современных переменчивых и тревожных условиях. Смысл первого доклада для Сейма не только в обобщении сделанного до сих пор, но и в четком формулировании дальнейших задач в сфере государственной языковой политики", - подчеркивает министр образования и науки Даце Мелбарде. В докладе также обозначены задания следующего периода в реализации языковой политики. «Предлагается продолжать системную и последовательную реализацию политики государственного языка во всех сферах деятельности общества и использования языка, в том числе продолжая работу над совершенствованием нормативных актов, осуществляя полный переход на обучение на государственном языке, обеспечивая качественные возможности в изучении латышского языка как иностранного в Латвии, за рубежом и диаспоре, а также укрепляя значение латышского языка в цифровой среде и др.», - подчеркивается в сообщении для прессы. На основе этого доклада должны пройти и парламентские дебаты по языковой политике. С учетом близости выборов дебаты обещают быть очень горячими.

Читайте нас также:
Эдуард Эльдаров
Эдуард Эльдаров
Все статьи
