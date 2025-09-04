Главу МИДа Латвии подозревают в работе на Ленинский коммунистический союз молодежи

На первом же пленарном заседании осенней сессии были направлены и два запроса оппозиции двум министрам.

Так депутаты хотят узнать позицию главы Министерства образования Даце Мелбарде («Новое Единство») по поводу возникшей проблемы нехватки 10-ых классов в столичных школах. Как известно, многие выпускники 9-ых классов действительно столкнулись с тем, что в старшие классы рижских школ не попасть — желающих больше, чем мест в классах.

В свою очередь, депутаты Объединенного списка заинтересовались… биографией министра иностранных дел Байбы Браже («Новое Единство»).

Они заподозрили, что в конце 80-ых-начале 90-ых будущая глава внешнеполитического ведомства Латвии была комсомольским функционером, но этот факт скрыла в своем официальном CV. Точнее - она якобы была работницей Союза за прогресс молодёжи Латвии. А это прямой преемник латвийского комсомола - коммунистического союза молодежи.

Депутаты хотят выяснить, начинала ли Браже 20 декабря 1991 года работу в Центральном комитете этой организации в должности координатора по вопросам международного сотрудничества, какими были её обязанности, зарплата, непосредственные руководители и рабочий язык в комитете.

Кроме того, вызывает вопросы тот факт, что в её CV указано, что в 1989–1990 годах Браже работала стажёром в таможне, хотя Департамент таможни Латвийской Республики был основан только 3 июля 1990 года.