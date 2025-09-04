Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Главу МИДа Латвии подозревают в работе на Ленинский коммунистический союз молодежи 12 3295

Политика
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Главу МИДа Латвии подозревают в работе на Ленинский коммунистический союз молодежи

На первом же пленарном заседании осенней сессии были направлены и два запроса оппозиции двум министрам.

Так депутаты хотят узнать позицию главы Министерства образования Даце Мелбарде («Новое Единство») по поводу возникшей проблемы нехватки 10-ых классов в столичных школах. Как известно, многие выпускники 9-ых классов действительно столкнулись с тем, что в старшие классы рижских школ не попасть — желающих больше, чем мест в классах.

В свою очередь, депутаты Объединенного списка заинтересовались… биографией министра иностранных дел Байбы Браже («Новое Единство»).

Они заподозрили, что в конце 80-ых-начале 90-ых будущая глава внешнеполитического ведомства Латвии была комсомольским функционером, но этот факт скрыла в своем официальном CV. Точнее - она якобы была работницей Союза за прогресс молодёжи Латвии. А это прямой преемник латвийского комсомола - коммунистического союза молодежи.

Депутаты хотят выяснить, начинала ли Браже 20 декабря 1991 года работу в Центральном комитете этой организации в должности координатора по вопросам международного сотрудничества, какими были её обязанности, зарплата, непосредственные руководители и рабочий язык в комитете.

Кроме того, вызывает вопросы тот факт, что в её CV указано, что в 1989–1990 годах Браже работала стажёром в таможне, хотя Департамент таможни Латвийской Республики был основан только 3 июля 1990 года.

Читайте нас также:
#сейм латвии #браже байба
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
56
3
0
0
0
1

Оставить комментарий

(12)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    5-го сентября

    И что с это информации? Про Репше знали все и вся. И что? Советские рубли собрал, вагонами в Россию отправил. Сделайте запрос в Россию и все про всех узнаете. Страшно?! Придется поверить и .... "понять и простить".

    3
    1
  • A
    Aleksandr
    5-го сентября

    Нацистов дустом и варить из них мыло!

    14
    3
  • 010725
    010725
    5-го сентября

    Над комментариями - реклама похоронного бюро "Dievs Sveti", с доставкой в морг. Захотелось встать, положить руку на сердце и добавить "Latvija"

    20
    3
  • 010725
    010725
    5-го сентября

    так всполошились будто выбирая между МИД ЛР и ВЛКСМ , она выбрала ВЛКСМ. Был бы в конце 80-х МИД - выбрала бы МИД. Хотя, судя по фото, девченка была - огонь и "горд быть геем" - не ее выбор.

    9
    4
  • A
    Aleks
    5-го сентября

    К власти что в России,что в странах постсоветского пространства к власти пришли коммунисты и бывшие кгбшники,поэтому почему они катят бочку на члена ВЛКСМ -непонятно Все с одной грядки и из одной американской синагоги.

    24
    7
  • SK
    Soglasen Klassnij
    5-го сентября

    Фотку подобрали зачётную к этой новости ))

    31
    2
  • JL
    Janina LV
    4-го сентября

    Ля ты крыса....

    38
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го сентября

    Так может быть она и членом КПСС была? С улицы в Центральный Комитет Комсомола Латвии на работу не принимали? Ведь у неё и допуск к секретной документации был? Интересно, а с кем она полученной информацией делилась? Вопросов много, будут ли ответы?

    119
    2
  • F
    FOXBAT
    4-го сентября

    Почему-то я даже, вернее Браже, не удивлён ...

    76
    2
  • lo gos
    lo gos
    4-го сентября

    Это просто говорящая голова

    78
    2
  • Д
    Дед
    4-го сентября

    Предавший однажды, продаст снова. Однажды уже перекрасилась с красных в белых.

    144
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Дед
    5-го сентября

    Национальноозабоченные-- это "белые"?! Ну это нереальный комплимент этой...

    2
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 146
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 1 534
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 145
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 220

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 0
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 15
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 37
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 38
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 91
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 73
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 0
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 15
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео