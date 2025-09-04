Наличные оставят в покое? Власти Латвии решили не злить свой народ

Напомним, что еще в середине лета взорвались две информационных бомбы: первая — о желании провести частичную приватизацию стратегических госпредприятий и о введении жесткого контроля за операциями с наличными. После разразившегося скандала в правительстве быстренько свернули план приватизации крупных госпредриятий, пояснив, что это было всего лишь попыткой начать дискуссию на сей счет и на биржу ни «Латвэнерго», ни «Латвияс валстс межи» отправлять никто не собирается. По крайней мере, в обозримом будущем.

Что же касается поправках в правила Кабмина, касающиеся наличных денег, то их так быстро, как предложения по приватизации, не свернули — в министерстве финансов лишь пообещали переработать аннотацию.

Напомним, что поправками обязывали кредитные учреждения направлять Службе финансовой разведке и Службе госдоходов так называемые пороговые декларации на всех физических лиц, которые в течении месяца внесли наличными сумму в размере 750 евро и больше, а также сняли наличными сумму в размере 1500 евро и больше. Очевидно, что такие пороговые декларации вносятся «не просто так» - для отчетности или статистики, а с целью проверки и контроля.

Поскольку полностью похоронить данные поправки не удалось, отдельные правящие политики решили действовать через Сейм — то есть поменять базовый закон и тогда ТАКИЕ изменения в правила Кабмина просто будут неактуальны, ведь закон имеет бОльшую юридическую силу, чем подзаконные акты. И вот сегодня парламент поддержал передачу в комиссию Сейма по бюджету и финансам изменений в Законе о налогах и пошлинах.

Изменения подготовили входящие в правящую коалицию «зеленые крестьяне». Проект поправок гласит, что пороговая декларация подается лишь в том случае, если «клиент проводит одну сделку с внесением наличных, сумма которой эквивалентна 10 тысячам евро или больше».

Очевидно, что на принятие этих поправок Сеймом уйдет пару месяцев. Нельзя исключить, что в процессе работы над этим проектом порог в 10 тысяч изменят — скорее всего, на 7400 евро, ведь именно в пределах этой суммы в Латвии позволены сделки с использованием наличных денег.

Так или иначе, но понятно, что предложение контролировать внесение и снятие средств в размере 750 евро и 1500 евро соответственно, уже потеряло свою актуальность. За год до парламентских выборов правящие тоже не готовы злить избирателей. Тем более, что наличные деньги — это и вопрос безопасности. Если вдруг случится какое-то масштабное ЧП и оплата через интернет-банк и при помощи электронных банковских карт будет невозможна, то наличные станут единственным платежным средством.