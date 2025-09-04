Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Наличные оставят в покое? Власти Латвии решили не злить свой народ 2 2612

Политика
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Наличные оставят в покое? Власти Латвии решили не злить свой народ
ФОТО: pixabay

Скорее всего, скандальные поправки в правила Кабинета Министров об обращении наличных пересмотрят.

Напомним, что еще в середине лета взорвались две информационных бомбы: первая — о желании провести частичную приватизацию стратегических госпредприятий и о введении жесткого контроля за операциями с наличными. После разразившегося скандала в правительстве быстренько свернули план приватизации крупных госпредриятий, пояснив, что это было всего лишь попыткой начать дискуссию на сей счет и на биржу ни «Латвэнерго», ни «Латвияс валстс межи» отправлять никто не собирается. По крайней мере, в обозримом будущем.

Что же касается поправках в правила Кабмина, касающиеся наличных денег, то их так быстро, как предложения по приватизации, не свернули — в министерстве финансов лишь пообещали переработать аннотацию.

Напомним, что поправками обязывали кредитные учреждения направлять Службе финансовой разведке и Службе госдоходов так называемые пороговые декларации на всех физических лиц, которые в течении месяца внесли наличными сумму в размере 750 евро и больше, а также сняли наличными сумму в размере 1500 евро и больше. Очевидно, что такие пороговые декларации вносятся «не просто так» - для отчетности или статистики, а с целью проверки и контроля.

Поскольку полностью похоронить данные поправки не удалось, отдельные правящие политики решили действовать через Сейм — то есть поменять базовый закон и тогда ТАКИЕ изменения в правила Кабмина просто будут неактуальны, ведь закон имеет бОльшую юридическую силу, чем подзаконные акты. И вот сегодня парламент поддержал передачу в комиссию Сейма по бюджету и финансам изменений в Законе о налогах и пошлинах.

Изменения подготовили входящие в правящую коалицию «зеленые крестьяне». Проект поправок гласит, что пороговая декларация подается лишь в том случае, если «клиент проводит одну сделку с внесением наличных, сумма которой эквивалентна 10 тысячам евро или больше».

Очевидно, что на принятие этих поправок Сеймом уйдет пару месяцев. Нельзя исключить, что в процессе работы над этим проектом порог в 10 тысяч изменят — скорее всего, на 7400 евро, ведь именно в пределах этой суммы в Латвии позволены сделки с использованием наличных денег.

Так или иначе, но понятно, что предложение контролировать внесение и снятие средств в размере 750 евро и 1500 евро соответственно, уже потеряло свою актуальность. За год до парламентских выборов правящие тоже не готовы злить избирателей. Тем более, что наличные деньги — это и вопрос безопасности. Если вдруг случится какое-то масштабное ЧП и оплата через интернет-банк и при помощи электронных банковских карт будет невозможна, то наличные станут единственным платежным средством.

Читайте нас также:
#деньги
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
18
3
0
4
0
8

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го сентября

    На хуторах уже не хватает места для хранения наворованой наличности, а вот использовать её становится всё труднее.

    40
    6
  • lo gos
    lo gos
    4-го сентября

    Коррумпированные крысы роют яму под своего брата по партии.

    47
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 146
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 1 535
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 145
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 220

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 1
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 15
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 38
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 38
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 91
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 73
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 1
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 15
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео