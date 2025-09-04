«Не выдержали давления!»

Осенняя сессия Сейма ознаменовалась появлением... еще двух независимых депутатов. На сей раз двух парламентариев потеряла фракция "Стабильности!" - ее ряды покинули избранные по списку одноименной партии от Латгалии Екатерина Дрейлинга и Елена Клявиня. Причем, последняя стала депутатом именно сегодня - ей достался мандат вместо сложившего свои депутатские полномочия Виктора Пучки.

"На нашу партию в последнее время оказывается беспрецедентное давление, граничащее с травлей. Увы, Екатерина Дрейлинга и Елена Клявиня это давление не выдержали. Но партия "Стабильности!" продолжит свою работу по защите интересов жителей Латвии. Мы, как оппозиция, будем и дальше принципиально выступать против, как мы убеждены, губительного экономического и не только курса правящих", - пояснил лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов.

Между тем, теперь в Сейме уже 10 независимых депутатов, из которых уже можно было бы создать целую фракцию.