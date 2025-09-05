«Под угрозой здоровье и жизнь»: прокуроры против реформы пенсий

Ассоциация прокуроров Латвии не согласна с намеченными государством изменениями в системе пенсий по выслуге лет, которые предусматривают повышение необходимого стажа и пенсионного возраста для прокуроров, сообщает агентству LETA ассоциация.

Ассоциация не разделяет мнение, что специфика работы прокуроров не всегда соответствует основным критериям назначения пенсии по выслуге лет — таким как значительные и продолжительные риски для здоровья и жизни на рабочем месте. По мнению ассоциации, такое утверждение носит декларативный характер и не соответствует действительности.

Ассоциация ссылается на исследования, доказывающие, что постоянный высокий уровень стресса представляет собой серьёзный риск для здоровья и жизни в долгосрочной перспективе. Представители организации утверждают, что «ни одна другая государственная профессия» не сталкивается с такой прямой конфронтацией ценностей с преступным миром, как профессия прокурора. Именно прокурор наделён государством исключительным правом и обязанностью предъявлять обвинение, осуществлять уголовное преследование и поддерживать обвинение в суде.

«На первый взгляд может показаться, что работа прокурора не связана с рисками для здоровья и жизни, однако на практике зафиксировано немало случаев, когда под угрозой оказывались репутация прокуроров, их здоровье, имущество и даже жизнь, пусть это и не всегда становится достоянием общественности», — отмечает ассоциация.

Эти риски связаны с постоянным напряжением, вызванным специфическим характером профессии, которая требует соблюдения высших моральных и этических стандартов, чего государство и общество ожидают от прокурора. «За эти ожидания государство обязано вознаграждать не только во время службы, но и после её окончания. Именно поэтому профессия прокурора пользуется доверием общества», — подчёркивают в ассоциации.

По мнению ассоциации, условия получения пенсий по выслуге лет у разных профессий нельзя приравнивать, поскольку у каждой из них — свои особенности. Сравнение между представителями одной профессии, работающими в разных правовых условиях, только искусственно противопоставит коллег друг другу.

Также, по данным исследований, продолжительность жизни на пенсии в Латвии значительно ниже, чем в других странах Европы. Хотя трудовой стаж примерно одинаков, и можно было бы ожидать, что система пенсий и налоговая политика обеспечат схожий уровень выплат, на практике это не так.

Поскольку продолжительность получения пенсии в Латвии короче из-за более низкой ожидаемой продолжительности жизни, пенсии по выслуге лет, в том числе, не являются крупнейшей нагрузкой на госбюджет, считают в ассоциации. С точки зрения социально ответственного государства, существенное изменение и ограничение прав социально защищаемых лиц трудно объяснимо и оправдано.

Хотя нельзя отрицать, что зарплаты прокуроров (и не только) за последние годы заметно выросли, ассоциация подчёркивает: после финансового кризиса 2008 года оклады прокуроров были сокращены на 50%. Поэтому рост зарплат следует рассматривать скорее как поэтапную компенсацию ранее принятых мер жёсткой экономии, а не как реальное увеличение оплаты труда.

Как сообщалось ранее, начиная с 2027 года, из числа профессий, имеющих право на пенсию по выслуге лет, могут быть исключены все, не связанные с регулярным риском для здоровья и жизни. При этом это не затронет тех, кто уже работает в профессиях с выслугой лет, однако им предстоит учитывать более высокие требования к стажу и, возможно, скорректированный размер пенсии. Такие положения содержатся в концептуально поддержанном на этой неделе правительством информационном отчёте Государственной канцелярии о реформе системы пенсий по выслуге лет.

При этом в Сейме ещё предстоят дальнейшие обсуждения предложенных изменений, и окончательное решение будет принимать парламент. Министерству культуры будет предоставлена возможность разработать альтернативное предложение по отдельным творческим профессиям.

Согласно предложению Госканцелярии, из числа профессий с выслугой лет планируется исключить прокуроров, судей (предусмотрев для них специальную пенсию), дипломатов, артистов балета, актёров кукольного театра, цирковых и хоровых артистов, оркестровых музыкантов, вокалистов-солистов, театральных актёров (предусматривая возможность переподготовки), а также должности и профессии, не связанные с регулярным риском для здоровья и жизни, включая сотрудников вспомогательных служб. Эти изменения будут касаться только тех, кто начнёт работать в указанных профессиях после конца 2026 года.

Одновременно предложение Госканцелярии предусматривает для работников таких профессий, которые на 1 января 2027 года уже находятся на службе (за исключением тех, кто на тот момент уже имеет право на пенсию по выслуге лет), поэтапное повышение минимального возраста и стажа, необходимого для получения пенсии.

Планируется ежегодно увеличивать требования к стажу и возрасту на шесть месяцев: в общем случае — на пять лет, а для прокуроров — на десять. Это постепенное повышение не будет применяться к тем, кто к 1 января 2027 года уже имеет 15 лет стажа в соответствующей профессии.