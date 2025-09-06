Бюрократов надо тыкать носом в то, что они сделали: бизнесмен

«Эта система удерживает нас в бедности», - заявил предприниматель Гиртс Рунгайнис в программе TV24 “Naudas cena” («Цена денег»). По его словам, речь идёт о бюрократической системе, созданной в министерствах, и о постоянной готовности правительства брать новые займы, которые в итоге придётся возвращать нашим детям и внукам.

Гиртс Рунгайнис - латвийский инвестор, предприниматель и инвестиционный банкир, партнёр фонда ZGI Capital и один из основателей компании Prudentia. Он участвовал в крупнейших сделках в Латвии, возглавлял банки и консультировал правительство по вопросам экономики.

Рунгайнис считает, что в Латвии остро не хватает предпринимателей и таланта к бизнесу, а бюрократов необходимо заставлять отвечать за созданный ими хаос.

«Нужно указывать и буквально „тыкать носом“ бюрократов в тот „субстрат“, который они создали, как это делают с котятами или щенками.

Им нужно делать свою работу и перестать „ломать“ всю систему», - цитирует бизнесмена NRA.LV.

По его словам, политики, создавшие горы законов и регуляций, сами боятся чиновников: «Те сотрудники, которые сидят в министерствах, в том числе в Минфине, уже около 20 лет, могут легко в любой момент „убрать“ министра, если он не играет по их правилам. Но они же умеют и „погладить“, и найти средства для партии там, где нужно».

Рунгайнис подчеркнул, что проблема в том, что легче занимать деньги и перекладывать расходы на будущие поколения, чем менять систему и зарабатывать больше:

«Занимать и с лёгкой руки перекладывать долг на наших детей и внуков всегда проще, чем улучшать систему и учиться зарабатывать. Большинство этих людей никогда не понимали, что значит честно заработать деньги в бизнесе или конкурентоспособной деятельности, а не просто заниматься перераспределением ресурсов».