Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бюрократов надо тыкать носом в то, что они сделали: бизнесмен 2 1256

Политика
Дата публикации: 06.09.2025
mixnews.lv
Бюрократов надо тыкать носом в то, что они сделали: бизнесмен

«Эта система удерживает нас в бедности», - заявил предприниматель Гиртс Рунгайнис в программе TV24 “Naudas cena” («Цена денег»). По его словам, речь идёт о бюрократической системе, созданной в министерствах, и о постоянной готовности правительства брать новые займы, которые в итоге придётся возвращать нашим детям и внукам.

Гиртс Рунгайнис - латвийский инвестор, предприниматель и инвестиционный банкир, партнёр фонда ZGI Capital и один из основателей компании Prudentia. Он участвовал в крупнейших сделках в Латвии, возглавлял банки и консультировал правительство по вопросам экономики.

Рунгайнис считает, что в Латвии остро не хватает предпринимателей и таланта к бизнесу, а бюрократов необходимо заставлять отвечать за созданный ими хаос.

«Нужно указывать и буквально „тыкать носом“ бюрократов в тот „субстрат“, который они создали, как это делают с котятами или щенками.

Им нужно делать свою работу и перестать „ломать“ всю систему», - цитирует бизнесмена NRA.LV.

По его словам, политики, создавшие горы законов и регуляций, сами боятся чиновников: «Те сотрудники, которые сидят в министерствах, в том числе в Минфине, уже около 20 лет, могут легко в любой момент „убрать“ министра, если он не играет по их правилам. Но они же умеют и „погладить“, и найти средства для партии там, где нужно».

Рунгайнис подчеркнул, что проблема в том, что легче занимать деньги и перекладывать расходы на будущие поколения, чем менять систему и зарабатывать больше:

«Занимать и с лёгкой руки перекладывать долг на наших детей и внуков всегда проще, чем улучшать систему и учиться зарабатывать. Большинство этих людей никогда не понимали, что значит честно заработать деньги в бизнесе или конкурентоспособной деятельности, а не просто заниматься перераспределением ресурсов».

Читайте нас также:
#мнения #чиновник #бюрократия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
16
1
1
1
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    7-го сентября

    Бюрократов тыкай не иыкай- ничего не поменяется,притом кто будет тыкать,если создана система и даже ,,крыша,,чтобы беспрепятственно расхищать бюджет. Не для того СССР разваливали,чтобы жить по средствам.

    4
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го сентября

    Как говорил мой дед лучше выстрелить, перезарядить и ещё раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать, кто тут?

    19
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 147
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 1 536
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 145
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 220

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 4
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 17
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 39
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 38
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 93
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 75
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 4
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 17
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 39

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео