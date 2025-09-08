Baltijas balss logotype
Госагентство объявило конкурс на продукт, за который уже заплачено 1,6 млн 1 844

Политика
Дата публикации: 08.09.2025
TV3
Госагентство объявило конкурс на продукт, за который уже заплачено 1,6 млн
ФОТО: pixabay

Нерациональная и угрожающая безопасности каждого жителя расточительность в режиме экономии - так кратко можно было бы охарактеризовать план, который родился в подконтрольном Министерству охраны окружающей среды и регионального развития (МООСРР) Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

Хотя Латвийский государственный центр радио и телевидения (ЛГЦРТ) за 1,6 млн уже создал в рамках пилотного проекта новый продукт - "цифровой кошелек", который требует внедрить Еврокомиссия, - ГАЦР планировало в ходе новой закупки еще раз сделать в точности то же самое, сообщает программа телеканала ТВ3 "Ничего личного".

Кроме того, появился тайный план, по которому цифровое агентство собиралось перенять и систему электронной подписи, которую 17 лет создавал и поддерживал ЛГЦРТ. В системе хранятся индивидуальные цифровые данные каждого жителя Латвии, которые следует охранять, а работа всего оборудования и программ должна осуществляться по самым высоким стандартам безопасности. Остается вспомнить, что именно это подконтрольное МООСРР цифровое агентство в текущем году было соучастником скандала в связи с муниципальными выборами. Европейский цифровой кошелек будет приложением на телефоне, где в одном месте можно будет хранить документы, удостоверяющие личность, цифровые удостоверения, а также пользоваться электронной подписью.

Европейская комиссия решила, что до конца 2026 года он должен быть доступен всем жителям Евросоюза с целью обеспечить простой и надежный доступ как к государственным, так и к частным услугам во всех странах Европы. К нововведению в 2023 году начали готовиться и в Латвии. Так как для подтверждения личности пользователя в цифровом кошельке будет использоваться электронная подпись, его разработку начал ЛГЦРТ, который администрирует продукты электронных подписей. Подключились также банк "SEB", Рижский технический университет, Дирекция безопасности дорожного движения - чтобы изучить, как в цифровом кошельке можно будет пользоваться водительскими удостоверениями, документами об образовании и финансовыми услугами.

Все это обошлось в 1,6 млн евро. Половину покрыла Европа. Полученный результат - это пилотный проект и разработанный код, чье соответствие требованиям подтвердили и в Брюсселе. Но 14 июля этого года в системе электронных закупок появилось объявление о том, что ГАЦР объявляет "совещание с компаниями" о "разработке, внедрении, развитии и содержании Европейского кошелька цифровой идентичности". И 27 августа ГАЦР опубликовало выводы и комментарии по поводу своего плана по подготовке цифрового кошелька.

"Сухой остаток" из 25 страниц, написанных сложным техническим языком: агентство не намерено использовать результаты пилотного проекта, на который потрачено 1,6 млн, а собирается поручить ту же самую работу одному из ИТ-предприятий. В принципе - для того, чтобы делать то, что уже сделал ЛГЦРТ. Отвечающее за него Министерство сообщения по этому поводу находится в полном недоумении.

#закупки #экономия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    8-го сентября

    Заработал один -дай заработать другому ,а то нас мало и мы в холостяшках.😀

    9
    2

