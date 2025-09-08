Правительственный кризис растет в лесу?

Сэкономленные 171 млн евро в бюджете - только начало. В ближайшие недели предстоит найти еще миллионы на обещанное увеличение пособий для детей и семей. А в последующие годы еще несколько сотен миллионов должны быть направлены на оборону. Это будут крупнейшие реформы со времен кризисных консолидаций. Однако правительственные партии спорят не о том, как сделать госуправление меньше и лучше, а о вырубке лесов, сообщает программа телеканала ТВ3 "Ничего личного".

На переговорах о бюджете у партнеров по коалиции по ряду вопросов диаметрально противоположные позиции. В ответ на упреки в недостаточности сбережений в Министерстве сообщения "Прогрессивные" предложили перечислить в бюджет приблизительно 300 млн, которые "Latvijas valsts meži" положили на краткосрочный депозит. Министерство земледелия, как и во время всех предыдущих кризисов, предлагает увеличить объем вырубки в лесах, против чего категорически возражают "Прогрессивные".

"Не ради увеличения прибыли, а для эффективного ведения лесного хозяйства. Я упоминал, что в государственных лесах около 120 млн кубометров древесины, которая уже созрела, она готова, так сказать, к сбору урожая или уже переросла", - заявил министр земледелия Арманд Краузе (СЗК).

Решительно против этого настроен министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные"): "И я, и "Прогрессивные" выступаем категорически против увеличения объема разрешений на вырубку - во имя нашего будущего все-таки нельзя вырубать леса. Надо смотреть и на наши обязательства по отношению к Евросоюзу, которые в будущем могут закончиться в том числе огромными штрафами, и Латвия тогда скатится в красный список".

Накал страстей вызвало и предложение сократить на 50% финансирование подведомственных Министерству земледелия рыбных и охотничьих фондов, а также Фонда развития леса, который финансирует организации, связанные с лесным хозяйством и деревообрабатывающей промышленностью. В ответ на это "зеленые" фермеры требуют урезать и фонд, поддерживающий проекты экологических организаций.