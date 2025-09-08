Baltijas balss logotype
Президент посетит с рабочим визитом Резекненский край 2 474

Политика
Дата публикации: 08.09.2025
LETA
Президент посетит с рабочим визитом Резекненский край
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в понедельник с рабочим визитом посетит Резекненский край, сообщили в Канцелярии президента.

Планируется, что в 10:30 Ринкевич встретится с руководством самоуправления Резекненского края, а затем состоится возложение цветов к памятнику "Едины для Латвии".

В 11:30 президент посетит базу 36-го батальона боевой поддержки Земессардзе в Лузнаве, а в 13:10 примет участие в разговоре о создании профессиональной средней школы им. генерала Петериса Радзиньша.

Кроме того, в рамках рабочего визита в 14:35 президент встретится с керамистом Даце Лосане, затем последует посещение биологического хозяйства "Liepkalns", а в 17:00 состоится встреча Ринкевича с жителями.

#резекне #эдгар ринкевич
(2)
  • З
    Злой
    8-го сентября

    Его там чем-нибудь не закидают?

    2
    2
  • П
    Процион
    8-го сентября

    Ознакомьте, пожалуйста, читателей с полным списком экскурсий и прочих развлечений Ринкевичса до конца года. И сколько на всë это будет израсходовано денег из государственного бюджета, то есть, народных средств.

    19
    1

