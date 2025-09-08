Президент посетит с рабочим визитом Резекненский край

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в понедельник с рабочим визитом посетит Резекненский край, сообщили в Канцелярии президента.

Планируется, что в 10:30 Ринкевич встретится с руководством самоуправления Резекненского края, а затем состоится возложение цветов к памятнику "Едины для Латвии".

В 11:30 президент посетит базу 36-го батальона боевой поддержки Земессардзе в Лузнаве, а в 13:10 примет участие в разговоре о создании профессиональной средней школы им. генерала Петериса Радзиньша.

Кроме того, в рамках рабочего визита в 14:35 президент встретится с керамистом Даце Лосане, затем последует посещение биологического хозяйства "Liepkalns", а в 17:00 состоится встреча Ринкевича с жителями.