Премьер-министр встретится с председателем Евросовета
Рига, 9 сентября, ЛЕТА. Премьер-министр Эвика Силиня сегодня встретится в Риге с председателем Европейского совета Антониу Коштой, сообщили в Государственной канцелярии.
Встреча с участием сопровождающих делегаций состоится в Кабинете министров в 10:40. Силиня и Кошта обсудят вопросы безопасности и обороны, процесс расширения Европейского союза и поддержку Украины.
Также темой встречи будут конкурентоспособность и развитие европейской экономики.
По итогам переговоров в 11:20 состоится совместная пресс-конференция Силини и Кошты.
