Премьер-министр Эвика Силиня сегодня встретится в Риге с председателем Европейского совета Антониу Коштой, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

Премьер-министр встретится с председателем Евросовета

Встреча с участием сопровождающих делегаций состоится в Кабинете министров в 10:40. Силиня и Кошта обсудят вопросы безопасности и обороны, процесс расширения Европейского союза и поддержку Украины.

Также темой встречи будут конкурентоспособность и развитие европейской экономики.

По итогам переговоров в 11:20 состоится совместная пресс-конференция Силини и Кошты.