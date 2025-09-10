Парламентские фракции встретятся с кандидатом на должность омбудсмена

Сегодня фракции Национального объединения и "За стабильность" встретятся с кандидатом на пост омбудсмена, профессором Рижского университета им. Страдиньша (РУС) Кариной Палковой.

На данный момент поддержать утверждение Палковой на должности омбудсмена обещали партии, входящие в коалицию, и оппозиционный "Объединенный список".

Депутаты от партии "Латвия на первом месте" будут иметь свободное голосование по этому вопросу.

Палкова - присяжный адвокат, специализирующийся на медицинском праве. Она также является деканом факультета социальных наук РУС. Кроме того, Палкова работает внештатным советником министра здравоохранения по вопросам прав врачей и пациентов