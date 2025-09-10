Baltijas balss logotype
Парламентские фракции встретятся с кандидатом на должность омбудсмена 2 325

Политика
Дата публикации: 10.09.2025
LETA
Парламентские фракции встретятся с кандидатом на должность омбудсмена
ФОТО: LETA

Сегодня фракции Национального объединения и "За стабильность" встретятся с кандидатом на пост омбудсмена, профессором Рижского университета им. Страдиньша (РУС) Кариной Палковой.

На данный момент поддержать утверждение Палковой на должности омбудсмена обещали партии, входящие в коалицию, и оппозиционный "Объединенный список".

Депутаты от партии "Латвия на первом месте" будут иметь свободное голосование по этому вопросу.

Палкова - присяжный адвокат, специализирующийся на медицинском праве. Она также является деканом факультета социальных наук РУС. Кроме того, Палкова работает внештатным советником министра здравоохранения по вопросам прав врачей и пациентов

#сейм #омбудсмен
(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го сентября

    Может быть этот кандидат не будет заливать и болтаться по офису с ошалелыми глазами, как предыдущий?

    4
    1
  • A
    Aleks
    10-го сентября

    Кандидатов на должности отбирают и назначают не парламентарии или правительство.Это делается совсем в другом месте и другими людьми.И к Латвии они не имеют никакого отношения.

    7
    2

