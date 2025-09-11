Baltijas balss logotype
Латвия готова немедленно закрыть единственный погранпункт на границе с Беларусью

Политика
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Латвия готова немедленно закрыть единственный погранпункт на границе с Беларусью
ФОТО: LETA

Козловскис: в случае необходимости правительство готово немедленно закрыть единственный работающий пункт пересечения границы на латвийско-белорусской границе.

Правительство уже закрыло несколько пунктов пересечения границы на границе с Беларусью и с Россией и готово немедленно закрыть единственный работающий пункт пересечения границы на латвийско-белорусской границе, рассказал агентству ЛЕТА министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Он подчеркнул, что Министерство внутренних дел готово обеспечить все необходимые действия для закрытия границы.

При этом министр считает, что более вероятная и растущая угроза сейчас с воздуха. Растущие объемы производства дронов страной-агрессором усиливают угрозу Латвии, поэтому решение закрыть зону воздушного пространства у восточной границы правильное, подчеркнул министр.

При этом, по словам Козловскиса, следует осознавать, что закрытие границ должно быть скоординированным и единым действием как в Латвии, так и в Литве и Польше. Министр внутренних дел находится в тесном контакте с министрами внутренних дел Балтии по этому вопросу.

Кроме того, Козловскис связался с главой самоуправления Краславского края. Он подчеркивает, что в случае закрытия границы на срок до нескольких дней на приграничной территории сосредоточится большое количество транспортных средств, в том числе грузовых, что может привести к рискам для общественного порядка и недовольству жителей

Ранее сообщалось, что воздушное пространство Латвии в районе восточной границы будет закрыто с 18:00 часов 11 сентября до 18 сентября с возможностью продления, сообщил министр обороны Андрис Спрудс на пресс-конференции, посвященной ситуации в воздушном пространстве Латвии.

Он отметил, что события среды в Польше являются грубым нарушением воздушного пространства НАТО, и Латвия должна действовать соответствующим образом.

Министр подтверждает, что в настоящее время прямой угрозы для Латвии нет, но превентивные меры необходимы.

Читайте нас также:
#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


Видео